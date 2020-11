So viele Menschen hatten nach dem ersten Lockdown im Frühjahr gehofft, dass ab Herbst alles wieder in geordneten Bahnen läuft, das Thema Pandemie durch ist, weit gefehlt. Aber das ist das Furchtbare an echten Pandemien. Es hat immer mehrere Wellen gegeben, egal, ob bei der Pest oder auch bei der Spanischen Grippe, die vor 100 Jahren noch Europa im Würgegriff hielt.

Aber überall gibt es sie, die kleinen Zeichen, dass das Leben irgendwie weitergeht. Karnevalsauftakt? Fehlanzeige. Dafür gibt es am 11.11. in Heiligenstadt Karnevalsmusik vom Band am Rathaus. „Schöne, aus Köln“, hat Bürgermeister Spielmann versprochen. Die Martinsgans gibt es jetzt zum Abholen, was sich noch vor einem Jahr niemand hätte vorstellen können. Viele Gastwirte haben sofort wieder auf den „Frühjahrs-Modus“ umgestellt, Essen der Lieblingskneipe gibt es durchs Fenster. Eigentlich ist der Begriff „Social Distance“, also sozialer Abstand, grundfalsch gewählt. Es ist eher eine „Physical Distance“, ein körperlicher Abstand. Denn sozial läuft ungemein viel, aber eben kaum von Angesicht zu Angesicht. Soziale Netzwerke können Schlimmes anrichten, das wissen wir inzwischen, aber sie haben auch etwas Gutes. Denn die Lieblingskneipe informiert täglich, was es zu futtern gibt. Das hilft ihr und uns.