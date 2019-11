Vor dem Berufungsgericht am Landgericht in Mühlhausen mussten sich zwei Männer aus einem kleinen Dorf im Eichsfeld verantworten. Gemeinschaftliche schwere Körperverletzung wurde ihnen vorgeworfen. Der Vater (46) und der Sohn (22) hatten sich mit dem Vermieter der Wohnung und einem Zeugen im Treppenhaus geprügelt.

An einem Sommerabend 2017 war es wie schon öfter zur Auseinandersetzung zwischen dem Vater und dem Vermieter gekommen. Der Streit eskalierte. Nach Schubsen, Schlagen und Treten würgte der 46-Jährige den Vermieter am Hals. Als der Geschädigte schon am Boden lag, hat der Sohn noch einmal „nachgetreten“. Verletzungen an Fuß, Rücken und im Gesicht waren die Folge. Das Amtsgericht in Heiligenstadt hatte den Vater zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten und den Sohn zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Beide hatten Berufung eingelegt. Doch nur der Sohn hatte einen Anwalt. Das Berufungsgericht befasst sich nur noch mit der Rechtsfolge. Das Geschehen aus der Anklage stehe fest; der Tathergang sei nicht mehr Gegenstand der Verhandlung, wird mehrfach betont. Deshalb nimmt der Vater die Berufung zurück.

Nach dem „Warum“ seiner Einmischung befragt, äußert sich der Sohn, er habe seinem Vater helfen wollen. Da habe er die Kontrolle verloren und einfach zugeschlagen. Er habe auch sich schützen wollen. Der Berufungsrichter mahnt ihn mehrmals, er solle Auseinandersetzungen besser aus dem Weg gehen. Die Tat könne nicht als Notwehr bezeichnet werden. Der Geschädigte hatte schon auf dem Boden gelegen. „Notwehr ist etwas anderes“, hält er dem jungen Mann vor. Doch beide Angeklagten sehen das nicht so richtig ein. Ein Problem sind noch die Verletzungen beim Geschädigten. Er legt mehrere ärztliche Atteste vor. Mehrere Prellungen am Körper und an den Nieren sowie Würgemale am Hals wurden diagnostiziert.

Nach dem amtsgerichtlichen Urteil hatte der Sohn Kontakt mit der Jugendhilfe. Die Vertreterin bescheinigt ihm eine gute Zusammenarbeit, keine schwere Schuld und keine „schädlichen Neigungen“. Der schon lange schwelende Streit sei lediglich eskaliert. Sie schlägt ein Antiaggressionstraining und eine Geldstrafe vor. Denn durch eine Bewährungsstrafe würde er Probleme an seiner Arbeitsstelle bekommen. Der Verteidiger betont, dass sein junger Mandant damals das Unrecht nicht so richtig eingesehen habe. Er habe seinem Vater helfen wollen. Jetzt sehe er es anders. Doch eine Entschuldigung falle ihm immer noch schwer. Der Geschädigte und ein Zeuge hätten immer noch „Öl ins Feuer geworfen“. Der Verteidiger möchte statt der Bewährungsstrafe nur eine Geldstrafe.

Der Staatsanwalt sieht es anders. Er stellt fest, dass vor Gericht nur die Tat gilt, nicht die Vorgeschichte. Der Geschädigte war schon verprügelt. Es hätte keinen Grund mehr gegeben, dass sich der Sohn noch einmischt. Der Staatsanwalt beantragt, die Berufung zu verwerfen.

In seinem „letzten Wort“ kann sich der junge Angeklagte doch noch zu einer Quasi-Entschuldigung durchringen. Das Berufungsgericht spricht eine strenge Verwarnung aus. Dazu kommen eine Geldstrafe, ein Antiaggressionstraining und die Kosten der Nebenklage. In der umfänglichen Urteilsbegründung heißt es, er müsse lernen, sich nicht in Streitigkeiten einzumischen und seine Aggressionen abzubauen. Die strenge Verwarnung steht auch im Strafregister. „Sehen sie das soziale Antiaggressionstraining als Chance“, gibt der Berufungsrichter dem jungen Mann mit auf den Weg. Die Bewährungsstrafe für den Vater bleibt bestehen. Probleme mit einer Schadensersatzklage und Schmerzensgeld werden auf die Familie noch zukommen.