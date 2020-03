Nur ein Brand und trotzdem jede Menge Feuerwehr-Einsätze

Auf 27 Einsätze blickt die Freiwillige Feuerwehr Küllstedt im vergangenen Jahr zurück. Darüber berichtete am Samstagabend Ortsbrandmeister und Wehrleiter Andreas Sauerland auf der Jahreshauptversammlung in der Feuerwache an der Lehmgrube. Darunter sei nur ein einziger Brandeinsatz gewesen, fünfmal habe man Ölspuren beseitigt, ansonsten sei man zu anderen Hilfeleistungen ausgerückt. Ein Fehlalarm sei durch einen Blitzeinschlag ausgelöst worden. Die Anzahl der Einsätze sei „enorm gestiegen“, so der Wehrleiter. Der Vergleich: 2018 seien es 18 Einsätze gewesen.

Der Feuerwehrverein habe wieder erfolgreich den die Veranstaltung Winterzauber, das Osterfeuer und das Waldfest am Schweizerhäuschen im Westerwald durchgeführt. Bei der Absicherung der Umzüge zum Schützenfest, zur Kirmes und am Martinstag habe die Gemeinde auf die eigene Ortsfeuerwehr zurückgreifen können. Dafür bedankte sich Wolfgang Montag, Küllstedts stellvertretender Bürgermeister, bei den aktuell 36 Frauen und Männern der Einsatzabteilung.

Übungen und Ausscheide seien in der Verwaltungsgemeinschaft Westerwald/Obereichsfeld ausgefallen. „Das ist schlimm und schade“, bedauerte Sauerland. Er freute sich jedoch darüber, dass man im zurückliegenden Jahr die dringend benötigte Wärmebildkamera habe anschaffen können.

Im Anschluss an den Bericht wurde das Problem besprochen, dass es seit drei Jahren in das Gebäude der Feuerwache hineinregne. Vize-Bürgermeister Wolfgang Montag notierte sich die Schadensmeldung. Es wurde vereinbart, den undichten Turm im Zuge der dieses Jahr anlässlich der kommenden 850-Jahrfeier der Gemeinde anstehenden Malerarbeiten zu reparieren.

Von einem Höhepunkt im Oktober berichtete im Anschluss Jugendwart Fabian Wehr. 19 Kinder zähle die Küllstedter Jugendfeuerwehr. Am Berufsfeuerwehrtag konnten sie nicht nur eine lange Nacht im Feuerwehrgerätehaus erleben. Der Tag sei mit vielen spannenden Aktivitäten gefüllt gewesen: Ölspur beseitigen, im Wald verirrte Personen suchen. Zum Schluss habe man die jungen Feuerwehrleute sogar ein Holzhäuschen selber löschen lassen.

Ehrungen wurden am Samstag keine durchgeführt. Drei Feuerwehrleute wurden nach erfolgreich absolvierten Fortbildungslehrgängen jedoch befördert: Andreas Sauerland zum Oberlöschmeister, Markus Vogt zum Löschmeister und Aaron Trapp zum Oberfeuerwehrmann. Trapp war erst 2018 von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen worden. Christoph Scheffel und Marcel Bönisch wurden neu in die Einsatzabteilung aufgenommen. Bönisch, der auch im Küllstedter Gemeinderat tätig ist, hatte am eigenen Haus einen Brandeinsatz miterlebt und hatte sich unter diesem Eindruck für den Eintritt in die Feuerwehr entschieden.

Am Ende der Jahreshauptversammlung standen nach fünf Jahren wieder Wahlen an. Ortsbrandmeister Andreas Sauerland, sein Stellvertreter Tobias Wiederhold und Jugendwart Fabian Wehr wurden dabei in ihren Ämtern bestätigt. Gerätewart ist Tobias Töpfer, zum Leiter der Alters- und Ehrenabteilung wurde Joseph Börger gewählt. Die Termine für dieses Jahr stehen auch bereits fest: Am Ostersonntag geht es zum Osterfeuer wieder auf den Madeberg, das Waldfest findet am 30. August statt und die Vereinsfahrt zum Leipziger Flughafen ist am 19. September.