Nur noch wenige Flächen im neuen Heiligenstädter Gewerbegebiet frei

Heiligenstadt. Das neue Heiligenstädter Gewerbegebiet an der A 38 liegt in Kosten- und Zeitplan. Straßen und Hochbehälter sollen bis Jahresende fertig sein.

Unermüdlich wird im neuen Gewerbegebiet der Kreisstadt an der A 38 gebaut. „Wir liegen im Zeitplan“, ist Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) angesichts des aktuellen Standes zufrieden. Eine der insgesamt vier neuen Straßen ist bereits fertig und auch schon mit einem Namen versehen. „Die Hauptader, also die Straße, die vom neuen Kreisverkehranschluss direkt ins Gewerbegebiet A 38 Ost führt, heißt aber immer noch Planstraße A“, sagt Spielmann mit einem Lächeln. Noch drei Namen müssen in den nächsten Kulturausschüssen gefunden und in Stadtratssitzungen beschlossen werden. Vorschläge unterbreitet jeweils das Stadtarchiv. Im Gewerbegebiet werden Straßen nach verdienten Heiligenstädter oder Eichsfelder Persönlichkeiten benannt.