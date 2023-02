Ob junge Eichsfelder vom „Überfluss“ geprägt sind und wie sie zu Rauschmitteln stehen – darum geht es in Leinefelde

Leinefelde. In der Leinefelder Obereichsfeldhalle dreht sich ein Themenabend darum, wie junge Leute heute ticken. Auch die Legalisierung von Cannabis wird dabei eine Rolle spielen.

Der ursprünglich für das vergangene Jahr geplante Vortrag „Cannabislegalisierung und Bildschirmzeit… Wie werden junge Menschen durch ,Überfluss’ geprägt?“ kann nun endlich nachgeholt werden, teilt das Eichsfelder Landratsamt mit.

Zu dem Vortrag lädt das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld am Mittwoch, 1. März, um 18.30 Uhr in das Foyer der Obereichsfeldhalle in Leinefelde ein. Der am Ökumenischen Hainich Klinikum (ÖHK) in Pfafferode arbeitende Psychologe René Ehrenberg versucht im Rahmen des Vortrages die Gefahren und Chancen einer Cannabislegalisierung herauszuarbeiten und diese in Bezug zu den jungen Menschen in unserer Gesellschaft zu stellen.

Dabei soll aufgezeigt werden, wie die neue „Smartphone“-Generation mit ihren ganz besonderen Eigenschaften und Bedürfnissen „tickt“ und wie diese Generation zur Cannabislegalisierung steht, heißt es vorab.

Im Anschluss wird es Zeit für eine Diskussion und Fragen zum Thema geben, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Einladung richtet sich nicht nur an junge Menschen, sondern an alle Interessierten. Eine vorherige Anmeldung sei nicht erforderlich.