Obereichsfelder Bildungswerk lädt zum Blick hinter die Kulissen ein

Leinefelde. Das Obereichsfelder Bildungswerk lädt zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Beim Tag der offenen Tür werden nicht nur die Ausbildungsmöglichkeiten erläutert.

Das Obereichsfelder Bildungswerk (OEBW) lädt am Freitag, 17. März, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür nach Leinefelde in die Hertzstraße 41 und Vorm Pfaffenstiege 7 ein. „Wir informieren über die Ausbildung in der Theorie und Praxis in den Berufsfeldern Fachpraktiker Maler/Lackierer, Fachpraktiker für Holzverarbeitung, Fachpraktiker für Metallbau, Hochbaufacharbeiter, Fachpraktiker Hauswirtschaft, Fachpraktiker Küche (Beikoch) im kooperativen und integrativen Modell“, erklärte Heidi de Bortoli vom OEBW.

Daneben soll es um die Berufsvorbereitung BVJ/ BVB sowie die Erlangung des Hauptschulabschlusses gehen. Außerdem können alle Räumlichkeiten des Bildungswerks besichtigt werden.