Öffentliche Diskussion mit Migrationsministerin im Eichsfeld

Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) wird in Heiligenstadt erwartet.

Heiligenstadt. Hilfswerk Adveniat startet Weihnachtsaktion mit Podiumsdiskussion in Heiligenstadt. Der Titel: „Fachkräfte aus dem Ausland: ja – Recht auf Migration: nein?“

Unter dem Motto „Flucht trennt. Hilfe verbindet.“ startet das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat am ersten Advent in Erfurt die bundesweite Weihnachtsaktion der Katholischen Kirche. Zu diesem Anlass findet in Kooperation mit der Erfurter Bistumsakademie „Katholisches Forum“ und dem „Eichsfeldforum“ eine öffentliche Podiumsdiskussion statt. Der Titel: „Fachkräfte aus dem Ausland: ja – Recht auf Migration: nein?“

Um die Pflege in Krankenhäusern und Seniorenheimen zu sichern, wirbt die Bundesrepublik Deutschland um Fachkräfte aus Osteuropa, Asien und Lateinamerika. Flüchten Menschen aber vor Verfolgung, Gewalt und Hunger, stoßen sie auf Mauern, Zäune und Ablehnung.

Haben wir ein Recht auf Arbeitskräfte? Haben Flüchtende ein Recht auf Migration?

Über die Ursachen von Flucht, die Interessen der Industrieländer und die Wirkung von Hilfe und Solidarität wird diskutiert. Erwartet werden Lourdes Álvarez, Psychologin in der Sozialpastoral des Bistums Apartadó (Kolumbien), Migrationsministerin Doreen Denstädt (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Pater Martin Maier, Hauptgeschäftsführer von Adveniat.

Podiumsdiskussion: Donnerstag, 30. November, 19.30 Uhr, Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt