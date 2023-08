Öffentliche Nachtführung in Eichsfelder Nachbarstadt

Mühlhausen. Die Eichsfelder können bei einer Führung das nächtliche Mühlhausen entdecken. Viel Wissenswertes wird zudem berichtet.

Zu einer öffentlichen Nachtführung durch Mühlhausen wird für Freitag, 11. August, in der Zeit von 21 bis 22.30 Uhr eingeladen. Es geht durch die historischen und verwinkelten Straßen der Stadt. In einer Atmosphäre vergangener Jahrhunderte gibt der Nachtführer einen Einblick in die bewegte Geschichte der Mittelalterlichen Reichsstadt.

Eine Anmeldung unter Telefon: 03601/404770 ist erforderlich. Es wird seitens der Veranstalter darauf hingewiesen, dass bei der Nachtführung eine Innenbesichtigung musealer Einrichtungen nicht möglich ist. Die Tour dauert rund 90 Minuten. Treffpunkt ist vor der Tourist Information in der Ratsstraße 20. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person, heißt es zudem in der Ankündigung.