Öffentliche Sitzung des Naturschutzbeirates in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Jahresrückblick der Landschaftspflegeverbände.

Die nächste öffentliche Sitzung des Naturschutzbeirates findet am Mittwoch, 30. November, um 16 Uhr im Landratsamt, Haus 7, Raum E 0, in der Heiligenstädter Bahnhofstraße 5c statt. Unter anderem geht es um den Jahresrückblick der Arbeit der Landschaftspflegeverbände, die Berufung von Beauftragten des Naturschutzbeirates sowie um Informationen zur Regionalplanung sowie zur Landesgartenschau in Leinefelde.