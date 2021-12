Öffnungszeiten der Büchereien in Leinefelde-Worbis

Leinefelde-Worbis. Die Bibliotheksnutzer müssen sich in Leinefelde-Worbis auf geänderte Öffnungszeiten einstellen.

Auf geänderte Öffnungszeiten müssen sich die Nutzer der Bibliotheken in Leinefelde und Worbis während der Feiertage einstellen. Die Leinefelder Einrichtung ist nur am Montag, 27. Dezember, und Mittwoch, 29. Dezember, 12 bis 16 Uhr geöffnet. In Worbis können Dienstag, 28. Dezember, sowie Donnerstag, 30. Dezember, jeweils zwischen 12 und 16 Uhr Bücher und Medien ausgeliehen werden, so die Verwaltung.