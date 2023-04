Auch in Dingelstädt grüßt der Osterhase.

Dingelstädt. Im Eichsfeld laufen die Vorbereitungen auf das Osterfest auf Hochtouren. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Wer dieser Tage im Eichsfeld unterwegs ist, stößt allerorts auf österliche Dekoration. Die Osterbrunnen sind liebevoll geschmückt, in den Vorgärten hängen bunte Eier an Büschen, die bereits austreiben. Auch am Mühlwehr der Dingelstädter Unstrut werden Spaziergänger schon vom Osterhasen beobachtet und auf die Osterfeiertage eingestimmt.