Offene Berufsschultüren, Blues und Osterwerkstatt

Am Samstag, 9 bis 13 Uhr, lädt das Obereichsfelder Bildungswerk in die Hertzstraße 41 und Vorm Pfaffenstiege 7 zum Tag der offenen Tür ein. Informiert wird über die Ausbildung in Theorie und Praxis in den Berufsfeldern Bauten- und Objektbeschichter, Fachpraktiker für Holzverarbeitung, Fachpraktiker für Metallbau, Hochbaufacharbeiter, Fachpraktiker Hauswirtschaft, Fachpraktiker Küche (Beikoch) im kooperativen und integrativen Modell, die Berufsvorbereitung sowie die Erlangung des Hauptschulabschlusses. Außerdem gibt es Informationen über alle Angebote rund ums Lernen in den Objekten des Bildungswerkes.

Am Freitag, 17.30 bis 20 Uhr, und Samstag, 9 bis 11.30 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle hinter der Grundschule eine Kleider- und Spielzeugbörse statt, Unter dem Motto „1000 Bäume für Gernrode“ gibt es am Samstag ab 9 Uhr eine Pflanzaktion. Treffpunkt ist am Neuerhagen 47. Das erste Mal in der Kulturstätte Fabrik zu Gast ist am Samstag Janis Joplin Revival. Einlass ist ab 20 Uhr, richtig los legt die Band aus Prag um 21.15 Uhr. Am Sonntag von 13 bis 17 Uhr freut sich die Eichsfelder Ritterschaft auf kleine Gäste im oberen Rittersaal des Klausenhofes, dort gibt es eine Osterwerkstatt. Es wird gebastelt und im Kamin Stockbrot gebacken. Alle Angaben ohne Gewähr