Offene Lehrstellen im Landkreis Eichsfeld – Industrie- und Handelskammer richtet eine Telefonhotline ein

Eichsfeld. Die Industrie- und Handelskammer Erfurt berät Eichsfelder Jugendliche über eine Telefonhotline die noch eine Lehrstelle suchen. Bei der Kammer sind 750 freie Lehrstellen registriert.

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt: Ohne ausreichend Nachwuchs aus der eigenen Ausbildung fehlen in Thüringen zukünftig zahlreiche Fachkräfte“, so Christian Böduel, Leiter der Regionalbüros Nordthüringen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt. Pünktlich vor dem Start in die Sommerferien aktiviert die IHK wieder ihre Telefonhotline, in der Fragen rund um die Berufsausbildung beantwortet werden.

Nächste Woche beginnen die Sommerferien und noch immer seien viele Jugendliche verunsichert oder gar orientierungslos hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft. Informationen über freie Lehrstellen und Ausbildungsinhalte einzelner Berufe erfahren die Nutzer des Angebots. Zudem gibt es Tipps für die Bewerbung. Derzeit seien rund 750 offene Ausbildungsplätze bei der Kammer registriert. Die große Bandbreite der Ausbildungsberufe verspreche abwechslungsreiche Jobs. Schüler hätten insbesondere in gewerblich-technischen Berufen wie Elektroniker, Mechatroniker und Industriemechaniker hervorragende Chancen auf dem Lehrstellenmarkt. Gleiches gelte für die Hotel- und Restaurantbranche sowie Lagerlogistik.

Ferienhotline: 0361/3484276, Montag bis Donnerstag: 9 bis 15 Uhr, Freitag: 9 bis 14 Uhr.