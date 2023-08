In Heiligenstadt zog die Polizei einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr.

Ohne Versicherung in Heiligenstadt unterwegs

Heiligenstadt. Bei einer Kontrolle in Heiligenstadt gerät ein E-Scooter-Fahrer ins Visier der Beamten. Für diesen ist die Fahrt danach beendet.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kontrollierten am Samstag gegen 15 Uhr in Dingelstädter Straße in Heiligenstadt den 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung vorlag, teilt die Polizei mit.

Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet und die Weiterfahrt untersagt.