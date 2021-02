Online-Veranstaltung zur Überbrückungshilfe III

Eichsfeld. Bei einem Webinar will die Industrie- und Handelskammer im Eichsfeld über die Überbrückungshilfe III informieren.

Die Industrie- und Handelskammer bietet am 3. März um 13 Uhr eine digitale und kostenfreie Informationsveranstaltung für alle Mitgliedsunternehmen des Kammerbezirks zur Überbrückungshilfe III an. Sie sei ein großes Hilfsangebot für betroffene Unternehmen, das zahlreiche Nachbesserungen beinhalte, so Christian Böduel vom Regionalen Servicecenter der IHK Nordthüringen. Insbesondere gebe es verschiedene Sonderregelungen für den Einzelhandel, der besonders stark unter den Folgen der Pandemie leidet. Neben einem allgemeinen Überblick werden branchenspezifische Bezüge zum Einzelhandel detailliert erläutert. Auch der Sonderfall „Neustarthilfe“ werde eingehend vorgestellt.

Einwahllink: www.erfurt.ihk.de, Eingabe der Nummer 145147370 in der Suchfunktion