Opel kommt von der A 38 ab und landet auf Landstraße

Breitenworbis. Bei dem Unfall zwischen Bleicherode und Breitenworbis wird ein 82-jähriger Fahrer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 82-jähriger Fahrzeugführer aus Bayern befuhr mit einem Pkw Opel Meriva samt Anhänger Sonntag gegen 10.45 Uhr die A 38 zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Breitenworbis in Fahrtrichtung Göttingen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer beginnenden Schutzplanke und fuhr in den angrenzenden Böschungsgraben, so die Polizei.

Nachdem das Gespann den Böschungsgaben rund 20 Meter durchfahren hatte, kam es nach dem Durchfahren eines Wildschutzzaunes unterhalb der Autobahn an einer angrenzenden Landstraße zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Das Gespann wurde vor Ort durch einen Bergedienst geborgen. Zu Beeinträchtigungen des Fahrverkehrs auf der Autobahn kam es nicht, teilt die Polizei mit.

Die genaue Unfallursache sei jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Thüringen unter Tel. 036601/700 zu melden.