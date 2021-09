Orgelkonzert in Wintzingerode und Herbstwanderung

Wintzingerode. Sanierte Orgel wird am 2. Oktober eingeweiht.

Das erste Oktoberwochenende hält in Wintzingerode gleich zwei besondere Veranstaltungen bereit. Am Samstag, 2. Oktober, wird zur Einweihung der Orgel nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten eingeladen. Das Konzert in der Kirche beginnt um 17 Uhr. Die Orgel spielt Uwe Baum, zu Gast ist der Breitenworbiser Kirchenchor. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein vor der Kirche, so Else Rosenthal.

Am Sonntag, 3. Oktober, lädt der Heimatverein Wintzingerode zur Herbstwanderung ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Platz vor der Dorfkirche. Die etwa sieben Kilometer lange Tour führt zum Silbergrund und Pappelteich, Eingeschnurre, Gesundbrunnen, Silberteich und weiter zur Spuklinde. Dann geht es zur Wehnder Straße, zum Tastunger Lustplatz, zum Weichen Wasser bei Tastungen, zum Weinberg, Schalksberg und schließlich zum Schützenplatz. Gewandert wird durch einen Buchenwald. Die Teilnehmer erfahren Interessantes über die Bäume, über Pflanzen und Tiere. Zudem werden historische Punkte und Ereignisse an der Strecke vorgestellt.

Am Tastunger Lustplatz wird eine Mittagspause eingelegt, das Team vom Gasthaus „Zur Linde“ bietet Eichsfelder Spezialitäten. Zum Abschluss gibt es am Schützenplatz Kaffee, Kuchen und Gegrilltes. Dafür sorgt der Schützenverein.

