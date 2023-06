Orgelkonzert mit Jonas Schauer in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Eichsfelder sind zum Orgelkonzert in die Kirche St. Aegidien eingeladen. Dort erwartet sie ein junger Mann, der schon oft Preisträger war.

Zu einem Orgelkonzert mit Jonas Schauer wird am Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr in die Kirche St. Aegidien in Heiligenstadt eingeladen. Erklingen werden Werke von Bach, Schumann, Liszt und Reger.

Als mehrfacher Bundespreisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ absolvierte Jonas Schauer bereits zahlreiche Meisterkurse. 2020 war er Preisträger des Internationalen Orgelwettbewerbs in Nordirland sowie 2022 beim Wettbewerb des Royal College of Organists in Edinburgh.

Als Stipendiat der „Studienstiftung des Deutschen Volkes“ studiert er derzeit Kirchenmusik in Leipzig unter anderem in den Klassen von Martin Schmeding (Orgel) und Florian Maierl (Dirigieren).