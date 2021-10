Ortsumfahrung Kallmerode kostet etwa 250 Euro pro Quadratmeter

Oberbauleiter Mario Müller von der Firma Wolf und Müller in Stuttgart beantwortete auf der Baustelle der Ortsumfahrung Kallmerode die Fragen der Anwesenden. Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld hatte zu einer Begehung eingeladen.

Kallmerode. Arbeiten auf Ortsumfahrung Kallmerode liegen im Plan. 2 Millionen Tonnen Erde und Gestein müssen bewegt werden. Ein Baustellenbesuch.

Die Ortsumgehung Kallmerode soll im November 2022, gut drei Jahre nach dem Spatenstich, die Verkehrsfreigabe erhalten. Momentan stellt sie sich dabei noch als grobe Schneise in der Landschaft dar. Denn die Hauptaufgabe auf der Baustelle ist aktuell das Abtragen von Erde und Gestein. So formen die arbeitenden Firmen den zukünftigen Verlauf der Trasse immer weiter.

Den Fortschritt konnten sich nun Interessierte genau anschauen. Die Urania Bildungsgesellschaft hatte nämlich zur Baustellenbesichtigung eingeladen. Geführt wurden die Teilnehmenden vom zuständigen Projektleiter und Baubevollmächtigten der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), Jürgen Krause, dem ehemaligen Chefplaner des Straßenbauamtes Winfried Ludolph und auch Mario Müller von der Firma Wolf und Müller aus Stuttgart beantwortete als Oberbauleiter Fragen.

Winfried Ludolph beschäftigte sich, laut eigenen Angaben, bereits seit 1993 mit der Planung einer Ortsumfahrung. Fünf Varianten seien untersucht worden, wobei nur eine einzige davon auf der westlichen Seite lag. Dort hatten aber Trinkwasserschutzzonen eine Umsetzung unmöglich gemacht.

Nach mehreren Klagen kam es am 1. Oktober 2019 dann zum offiziellen Spatenstich, erinnerte sich der Planer. Vorher habe es nicht die finanziellen Voraussetzungen gegeben und auch das Baurecht zu erhalten, sei „kompliziert“ gewesen. Der Plan habe aber schon lange in der Schublade gelegen. Im kommenden Jahr werde auch der Bau der Ortsumgehung von Mühlhausen beginnen. Auch da war Winfried Ludolph planerisch involviert.

Nach seinen Ausführungen ging es für die Gruppe von der Magdalenenkapelle in Birkungen auf die Baustelle. Dort empfing sie Oberbauleiter Mario Müller. Er berichtete, dass insgesamt 900.000 Kubikmeter Erde und Gestein bewegt werden müssen. Das entspreche zwei Millionen Tonnen oder 80.000 Lkws. „Wenn man die aneinanderreiht, bekommt man eine Schlange von hier bis nach Moskau.“

Dafür sind unter anderem zwei Großbagger mit 55 beziehungsweise 75 Tonnen Betriebsgewicht im Einsatz. „Eigentlich ist es unüblich, sie im Verkehrswegebau zu benutzen, aber das Gestein hier ist sehr hart“, so Mario Müller. 4000 bis 4500 Kubikmeter Erde und Gestein fördern sie am Tag.

Um diese Massen zu bewegen, sind täglich zehn bis zwölf Dumper im Einsatz. Sie bringen den Überschuss an Boden zu einen zum Lärmschutzwall. Während an manchen Stellen gut 15 Meter tief das Erdreich abgetragen wird, soll der Lärmschutzwall Richtung Birkungen 14 Meter hoch werden. Da kommt der überschüssige Boden also gerade recht. Der Rest wird zum nicht weit entfernten Kalksteinbruch gefahren.

Auf eine Wildbrücke oder ähnliches angesprochen, berichtete Winfried Ludolph davon, dass Wildschutzzäune mit extra Lücken vorgesehen seien, sogenannte Wechselwarnanlagen. Diese sind mit Infraroterkennung ausgestattet. Erkennt der Sensor eine Bewegung am Zaun, schickt er ein Signal und die Autofahrer werden mit einem entsprechenden Zeichen darauf hingewiesen, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren.

Das ganze Projekt umfasse ein Auftragsvolumen von 21 Millionen Euro Netto für die Straßenbaufirma aus Stuttgart, die auch für eines der vier Brückenbauwerke zuständig ist. Insgesamt kostet die Ortsumgehung 37 Millionen Euro. Das entspreche, laut Winfried Ludolph und Mario Müller, in etwa 250 Euro pro Quadratmeter.

Man liege gut im Zeitplan, sagte Jürgen Krause von der Deges. „Trotz Corona und des nassen Wetters.“ Bei letzterem sei der Maßnahme der feste Untergrund wieder zugute gekommen und man könne sich glücklich schätzen, das die Bauwirtschaft von starken Einschnitten während der Pandemie verschont geblieben war.