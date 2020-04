In Uder haben Frauen Masken für die Bürger genäht. Diese werden an diesem Sonntag im Leinepark unweit des Wahrzeichens der Gemeinde, dem Ossenritter, verteilt.

Uder. Selbstgenähte Mundschutz-Masken gibt es am Sonntag, 26. April, im Leinepark in Uder.

Gemeinde Uder: Ossenritter "Maultaschen" werden verteilt

Die ersten Masken sind genäht. Und in der Gemeinde Uder hat man für diese einen speziellen Namen gefunden: Ossenritter Maultaschen. „Wir verteilen sie am Sonntag im Leinepark“, sagt Bürgermeister Gerhard Martin (CDU). In Erwägung gezogen worden war zuerst eine Verteilung der Mund-Nasen-Bedeckung durch Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes, aber aus zwei Gründen wieder verworfen. „Es wäre zu aufwendig gewesen, und mit Sicherheit haben sich einige schon selbst Masken besorgt“, sagt Martin. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Am Sonntag startet um 14 Uhr die Verteilung der Masken zum Unkostenbeitrag. „Wer allerdings eine kleine Spende für unsere fleißigen Frauen geben möchte, wird natürlich nicht daran gehindert“, sagt Martin, der gemeinsam mit den Gemeinderatsmitgliedern die Organisation der Aktion übernommen hat. Sollten nicht genügend Ossenritter Maultaschen, die ehrenamtlich von Uderanerinnen genäht wurden, vorhanden sein, werden laut Gerhard Martin die Adressen notiert und die Masken nachgeliefert.

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass am Sonntag die Schutzmasken ausschließlich an Uderaner ausgegeben werden können.