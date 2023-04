Ostern geht weiter

Jesus Christus am Kreuz

Stephan Baldßun über die Zeit des Erkennens und des Verstehens der Auferstehung Jesu, die bis Pfingsten andauert

„Frohe Ostern“, rufe ich einer Mutter zu, die zu unserer Pfarrgemeinde gehört. Ich traf sie in der vergangenen Woche auf einem Parkplatz beim Einkaufen. Sie lächelt etwas irritiert und sagt: „Ja, hatten Sie hoffentlich auch.“

Von wegen „hatten“, denke ich. Die Osterzeit dauert insgesamt 50 Tage, bis Pfingsten. Mit dem Fest der Auferstehung Jesu ist eben nicht alles vorbei. Die Jünger Jesu mussten das Ganze damals erstmal verkraften und versuchen zu verstehen. Jesus war doch am Kreuz gestorben. Gut, er hatte von Auferstehung gesprochen, aber der Schock über seinen grausamen Tod sitzt so tief, dass sie ihn nicht mal erkennen, als er ihnen begegnet.

Diakon Stephan Baldßun Foto: Eckhard Jüngel

Und so erzählen sie dem vermeintlich Fremden die ganze Geschichte über Jesus aus Nazareth. Und erst, als er am Abend mit ihnen isst und das Brot bricht – so wie er es immer getan hat – da erkennen sie ihn – und sie verstehen: Ja, Jesus ist wirklich auferstanden!

Was für ein Ereignis. Das muss erstmal in Worte gefasst werden. Diese Nachricht muss erstmal verbreitet werden, überall! Und das dauert. Und deshalb ist jeder Tag, an dem wir einander von der Auferstehung Jesu erzählen, wie ein kleines Osterfest. Deshalb: Ihnen allen einen österlichen Sonntag.

Stephan Baldßun ist Diakon in Worbis, Gernrode, Kirchworbis und Breitenworbis.