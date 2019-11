Duderstadt Duderstadt Ottobock hat den führenden belgischen Orthopädietechnik-Spezialisten Vigo gekauft. Das Familienunternehmen versorgt Anwender auch in Polen, heißt es in der Firmenmitteilung. Ottobock-Eigentümer Hans Georg Näder ...

Ottobock kauft belgische Firma

Ottobock hat den führenden belgischen Orthopädietechnik-Spezialisten Vigo gekauft. Das Familienunternehmen versorgt Anwender auch in Polen, heißt es in der Firmenmitteilung. Ottobock-Eigentümer Hans Georg Näder und Philipp Schulte-Noelle besiegelten den Kauf in Brüssel gemeinsam mit der Vigo-Eigentümerfamilie. „Mit Vigo und Ottobock tun sich zwei Familienunternehmen zusammen, deren Ziel es ist, die Lebensqualität von Anwendern mit individuell angepassten Orthesen, Prothesen und Rollstühlen zu verbessern“, sagte Näder. In Belgien verfügt Ottobock bislang über keine eigene Versorgungsinfrastruktur. In Polen ist das Unternehmen bereits an drei Standorten aktiv.