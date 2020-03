Cathleen Köchy ist künstlerische Leiterin des Eichsfelder Kulturhauses. Sie hängt am Donnerstag Hinweiszettel auf. Alle Veranstaltungen am Wochenende sind abgesagt.

Palmsonntagsprozession findet nicht statt

Bis Donnerstagnachmittag gab es im Landkreis Eichsfeld keinen Fall einer bestätigten Erkrankung mit dem Corona-Virus, teilt die Kreisverwaltung mit. Seit vergangenem Wochenende wurde für Reiserückkehrer aus Risikogebieten vom Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Eine Allgemeinverfügung zur Durchführung öffentlicher und privater Großveranstaltungen, die am Freitag, 13. März, in Kraft tritt, hat der Kreis am Donnerstag erlassen. Danach sind Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 1000 Personen zunächst bis 10. April im gesamten Landkreis untersagt. Alle privaten und öffentlichen Veranstaltungen ab 200 Personen müssen unter Vorlage einer Risikobewertung bei der Kreisverwaltung im Voraus angezeigt werden.

Unabhängig von der Regelung wird an die Bürger und Gastgeber appelliert, „in eigener Verantwortung zu prüfen, ob geplante Veranstaltungen unbedingt durchzuführen sind oder auch aufgeschoben werden könnten“.

Rückkehrer sollen sich melden

Das Gesundheitsamt ruft derweil Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf, sich telefonisch unter der Nummer 03606/650 55 55 zu melden. Das Amt legt dann das weitere Vorgehen fest und koordiniert die Maßnahmen, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. Risikogebiete seien Regionen mit nachweislicher Mensch-zu-Mensch-Übertragung der Corvid-19-Viruserkrankung. Mit Stand 12. März sind in China die Provinz Hubei inklusive der Stadt Wuhan, der gesamte Iran, ganz Italien, die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Südkorea sowie in Frankreich die Region Grand Est, zu der Elsass, Lothringen und die Champagne-Ardenne zählen, eingestuft.

„Vom Gesundheitsamt angeordnete häusliche Isolierungsmaßnahmen sind zwingend einzuhalten. Die rechtliche Grundlage hierfür bildet das Infektionsschutzgesetz“, stellt die Verwaltung klar.

„Was wir vorbereitet haben müssen, das haben wir vorbereitet“, sagt der Ärztliche Direktor des Eichsfeld-Klinikums, Uwe Schotte. Einmal in der Woche tagt der Krisenstab, dem unter anderem Vertreter des Klinikums und der Kreisverwaltung angehören, dreimal pro Woche noch ein kleiner Kreis. Täglich gibt es Informationen vom Gesundheitsamt zur aktuellen Lage. „Die Organisation und die Vernetzung sind gut, Mittel zum Schutz vorhanden“, so Schotte, der trotzdem „Respekt vor dem ersten möglichen Infektionsfall“ hat.

Erste Veranstaltungen werden abgesagt

Derweil gibt es immer mehr Organisatoren, die Veranstaltungen absagen, darunter das Kulturhaus in Heiligenstadt, dessen Theatersaal rund 560 Plätze hat. Der Abend mit dem Kabarettisten Uwe Steimle am Samstag findet nicht statt. Der Termin ist auf den 24. Oktober verlegt. Alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sollte der Besuch zum Ersatztermin nicht möglich sein, können die erworbenen Karten an den Vorverkaufsstelle mit Erstattung zurückgegeben werden.

Auch den für Sonntag geplanten Auftritt von Volksmusikstars im „Schäferstadl“ gibt es laut der künstlerischen Leiterin des Hauses, Cathleen Köchy, nicht. Ein Ersatztermin wird gesucht. Auch in dem Fall behalten alle Karten ihre Gültigkeit. „Wir reagieren zum Wohl des Publikums“, so Köchy, die auch noch nicht weiß, wie sich die Situation entwickelt und welche Regelungen noch getroffen werden. Alle aktuellen Informationen werden auf der Homepage veröffentlicht. Gern können sich Gäste bei Fragen auch an die Theaterkasse wenden.

Festlegungen für Gottesdienste

Verbindliche Festlegungen für die Kirchengemeinden hat auch die Leitung des Bistums Erfurt aufgrund der immer weiteren Verbreitung des Corona-Virus und der hohen Ansteckungsgefahr getroffen. Sie gelten für die katholischen Gemeinden in den Regionen, in denen durch geltende Allgemeinverfügungen durch Thüringer Landkreise und kreisfreie Städte die Begrenzung von Teilnehmerzahlen für Versammlungen und Ansammlungen von Menschen verbindlich festlegt ist, worunter auch Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen fallen. „Demnach haben alle Pfarrer und Verantwortlichen der katholischen Kirchengemeinden dafür Sorge zu tragen, dass der Zugang zu Kirchengebäuden und Gemeinderäumen zahlenmäßig wirksam begrenzt wird.“ Zudem soll vor Ort geprüft werden, ob Gottesdienste als Bild- oder Tonübertragungen in nahe gelegene Gemeinderäume möglich sind, um die Besucherzahlen zu verringern.

Die Gläubigen, insbesondere die älteren, bittet die Bistumsleitung, „ihre Teilnahme am Gottesdienst sorgsam abzuwägen. Alternativ kann der Sonntagsgottesdienst über Fernsehen, Rundfunk und Internet mitgefeiert werden.“

Für die Zeit und die Regionen des Bistums, in denen durch Allgemeinverfügungen die Begrenzung von Teilnehmerzahlen für Versammlungen und Ansammlungen von Menschen verbindlich festlegt sind, hat Bischof Ulrich Neymeyr „die Verpflichtung zur Erfüllung des Sonntagsgebotes, Teilnahme am Gottesdienst in der Gemeinde, aufgehoben.“

Bereits am vergangenen Sonntag, so Propst Hartmut Gremler, habe es in der Heiligenstädter Gemeinde St. Aegidien eine Zählung der Gottesdienstteilnehmer gegeben. Sie ergab 220 Besucher. Große Probleme sieht er aufgrund der Zahlen nicht auf die Kirchengemeinden zu kommen, und er geht auch nicht von erheblichen Einschränkungen aus. „Da wir im Eichsfeld große Kirchen haben, rate ich aber dazu, sich nicht so dicht in den Bänken zusammenzusetzen.“

Mit Blick auf die Palmsonntagsprozession am 5. April in Heiligenstadt, hat der Propst schlechte Nachrichten: „Wegen der Verfügung wird sie nicht stattfinden.“

Sparkasse hat ein Notfallkonzept

Vorsichtsmaßnahmen hat auch die Kreissparkasse Eichsfeld getroffen, deren Mitarbeiter täglich viele Kunden betreuen. „Natürlich möchten wir als Haus das Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus, soweit es in unseren Kräften steht, zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden gering halten. Wir orientieren uns an den Empfehlungen zum Infektionsschutz des Robert-Koch-Instituts. Zudem haben wir uns von unserem Betriebsarzt Heiko Güsewell beraten lassen, was wir alles tun können, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus hoffentlich zu vermeiden“, sagt der Vorstandsvorsitzende Hubert Riese. Die Mitarbeiter wurden aufgefordert, vor Dienstantritt telefonisch darauf hinzuweisen, wenn sie in räumlicher Nähe zu einer mit dem Virus infizierten Person standen oder von einem Aufenthalt aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. Unter anderem wurden sie auch zur Einhaltung der Distanzzone zu Kunden- und Geschäftspartnern sensibilisiert. Mittel zur Händedesinfektion stehen auch bereit, „übrigens auch schon vor ‚Corona-Zeiten‘“, betont Hubert Riese. Und statt klassischer Tagungen werden Telefonkonferenzen durchgeführt.

„Für einen hoffentlich ausbleibenden Ernstfall existiert ein Notfallkonzept, sodass die Geldversorgung der Bevölkerung im Landkreis gewährleistet werden kann. Ein Teil unserer Mitarbeiter wird im Notfall im Homeoffice arbeiten“, so der Vorstandsvorsitzende. An den Selbstbedienungsgeräten in den Geschäftsstellenfoyers, mit dem Kundenservicezentrum, Tel.: 036074/ 91 44 00, in der Internetfiliale und mit der Sparkassen-App können die Kunden jederzeit ihre Geldgeschäfte erledigen.

Hotline des Gesundheitsamtes: Tel.: 03606/6505555.

Informationen und weiterführende im Internet unter www.kreis-eic.de.

Der genaue Wortlaut der Allgemeinverfügung mit Anlagen ist dem Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld Nummer 11 vom 12. März zu entnehmen sowie auf der Homepage unter www.kreis-eic.de/amtsblaetter.html zu finden.

24-Stunden-Hotline des Eichsfeld-Klinikums: Tel.: 036076/993280.