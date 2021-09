Partnerschaft seit vielen Jahren: Räte aus Gernrode und Tiftlingerode treffen sich

Gernrode. Freundschaft zwischen Gernrode und Tiftlingerode: Räte kommen zu ihrer jährlichen Begegnung zusammen.

Die Räte aus Gernrode und Tiftlingerode kommen am Freitag, 1. Oktober, zu ihrer jährlichen Begegnung zusammen. Diesmal sind die Gernröder Gastgeber. Da die Feier zu 30 Jahren Partnerschaft wegen der Pandemie abgesagt werden musste, wollen die Ortsparlamente nun neue Weichen stellen, um ihre Freundschaft zu festigen.

Diskutiert werden soll unter anderem über einen kulturellen Abend, in den auch die Chöre einbezogen werden, sowie über weitere Aktivitäten zum Klima- und Umweltschutz. Gerade in dem Bereich, so Tiftlingerodes Ortsbürgermeister Gerd Goebel (CDU) hätten beide Dörfer Akzente gesetzt. Rückblickend betonte er zudem, dass die Partnerschaft über drei Jahrzehnte mit viel Engagement gepflegt wurde. Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen fanden unter Mitwirkung der Chöre statt. So gab es Auftritte bei der Bistumswallfahrt in Erfurt, im Klüschen Hagis sowie mehrere Konzerte in beiden Orten. Und auch eine Reise auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Manfred Grund (CDU) wurde unternommen. Gernrodes Ortschef Gerhard Hellrung (CDU) freut sich über die gelebte Partnerschaft. „Wir haben zum Zusammenwachsen des Eichsfeldes beigetragen und sind auch stolz darauf, dass mehrere Ehen entstanden sind“, sagt er.

