Eichsfeld. Eichsfelder BUND plant neues Projekt in der Kreisstadt und der näheren Umgebung

Mit einem ganz besonderen Projekt will der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Eichsfeld in den Frühling starten. Er will sich besonders den Wildbienen widmen, von denen bei den milden Temperaturen schon die ersten Exemplare gesichtet wurden, und ihnen beim Nisten helfen.