Paul und Ella sind beliebteste Baby-Namen im Eichsfeld

Die Landkreis-Zahlen aus dem Thüringer Landesamt für Statistik haben jüngst gezeigt, dass das Eichsfeld wohl so schnell nicht unbesiedelt werden wird. An dritter Stelle steht der Landkreis bei den Geburtenzahlen aus dem Jahr 2019. Auf je 1000 Einwohner gesehen, ergibt das einen Wert von 9,6. Im Vergleich zu den anderen Kreisen und kreisfreien Städten liegt das Eichsfeld damit auf Platz 3. Nur die Städte Erfurt und Jena haben einen höheren Wert (je 9,7).

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Jannes Gündner wurde am 17.11.2020 um 15:09 Uhr geboren. 58 cm, 3910 Gramm, Eltern: Lukas und Verena Gündner aus Rohrberg Foto: Verena Gündner

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Pia Steinecke, Wohnort: Gemeinde Am Ohmberg, geboren am: 24. November, Uhrzeit: 18.17 Uhr, Größe: 49 Zentimeter, Gewicht: 3140 Gramm, Eltern: Ann Kathrin Goldhagen und Steven Steinecke Foto: Ann Kathrin Goldhagen

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Valentin Paul Werstler, Wohnort: Mühlhausen, geboren am: 13. November, Uhrzeit: 10.35 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3810 Gramm, Eltern: Stephanie und Ralf Werstler Foto: Stephanie Werstler

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Hanna Schneemann, Wohnort: Rustenfelde, geboren am: 1. Oktober, Uhrzeit: 14.18 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 2740 Gramm, Eltern: Sabine Schneemann und Sebastian Kaufhold Foto: Sabine Schneemann



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Lino Baierl, Wohnort: Volkerode, geboren am: 12. November, Uhrzeit: 10.01 Uhr, Größe: 56 Zentimeter, Gewicht: 4130 Gramm, Eltern: Alexandra Kratzer und Matthias Baierl Foto: Alexandra Kratzer

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Clemens Hahne, Wohnort: Heiligenstadt, geboren am: 29. Oktober, Uhrzeit: 14.37 Uhr, Größe: 54 Zentimeter, Gewicht: 3430 Gramm, Eltern: Marie-Christin und Stefan Hahne Foto: Marie-Christin Hahne

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Henry Kullmann, Wohnort: Breitenholz, geboren am: 18. Oktober, Uhrzeit: 14.32 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 2820 Gramm, Eltern: Lydia und Marcus Kullmann Foto: Lydia Kullmann

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Mailo Döring, Wohnort: Dingelstädt, geboren am: 1. November, Uhrzeit: 14.48 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3550 Gramm, Eltern: Nicole und Alexander Döring Foto: Nicole Döring



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Franz Rothhardt, Wohnort: Hüpstedt, geboren am: 2. November, Uhrzeit: 1.44 Uhr, Größe: 49 Zentimeter, Gewicht: 3160 Gramm, Eltern: Sylvana und Benjamin Rothhardt Foto: Sylvana Rothhardt

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Jolyn Griethe, Wohnort: Günterode, geboren am: 20. November, Uhrzeit: 8.19 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3560 Gramm, Eltern: Kathrin Griethe und Björn Kleineberg Foto: Kathrin Griethe

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Leo Wehr, geboren am 05.11.2020 um 13:32, Gewicht 3480g, Größe 51cm. Eltern: Natalie Wehr & Lucas Gehrt aus Heilbad Heiligenstadt Foto: babysmile / Natalie Wehr

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Mathea Hildebrandt, 53cm, 3900g, 15.11.20, 9:11Uhr, Wohnort: Leinefelde, Eltern: Christine und Florian Hildebrandt Foto: Christine Hildebrandt



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Jonathan Ferdinand Mueller, Wohnort: Leinefelde, geboren am: 9. November, Uhrzeit: 14.14 Uhr, Größe: 55 Zentimeter, Gewicht: 4080 Gramm, Eltern: Annabell Mueller und Dominique Kemmer Foto: Annabell Mueller

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Meily Lenzer, Wohnort: Niederorschel, geboren am: 6. November, Uhrzeit: 5.16 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3700 Gramm, Eltern: Stephanie Lenzer und Jörgen Scheide Foto: Stephanie Lenzer

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Merle Mai, Wohnort: Silberhausen, geboren am: 30. Oktober, Uhrzeit: 8.23 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3000 Gramm, Eltern: Manuela und Sebastian Mai Foto: Manuela Mai

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Tamara, Wohnort: Breitenworbis, geboren am: 19. November, Uhrzeit: 16.44 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 2820 Gramm, Eltern: Franziska Rademacher und René Riemekasten Foto: Franziska Rademacher



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Matti Dräger, Wohnort: Leinefelde, geboren am: 13. November, Uhrzeit: 9.49 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3130 Gramm, Eltern: Silvia und Christoph Dräger Foto: Christoph Dräger

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Leonie Kruse, Wohnort: Dingelstädt, geboren am: 20. September, Uhrzeit: 16.03 Uhr, Größe: 55 Zentimeter, Gewicht: 3230 Gramm, Eltern: Elisabeth Kruse und Jonas Hartmann Foto: first moment®Fotografie / Elisabeth Kruse

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Aaron Hildebrand, Wohnort: Struth, geboren: 02.11.2020, Uhrzeit: 9.51 Uhr, Gewicht: 3510 Gramm, Größe: 49 cm, Eltern: Marco und Julia Hildebrand Foto: Julia Hildebrand

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Emilia Huschenbett. Ich bin 52cm groß und wiege 3370g. Ich bin am 17.11. um 01.18 Uhr in Heiligenstadt geboren. Meine Eltern sind Darlene und Frank Huschenbett. Foto: Frank Huschenbett



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Paul Böseke, geboren am 31. Oktober, Uhrzeit: 12.31 Uhr, Gewicht: 3610 Gramm, Größe: 53 cm, Wohnort: Worbis, Eltern: Lisa Böseke und Robin Engel Foto: Lisa Böseke

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Lisa Sophie Häger, Wohnort: Rengelrode, geboren am: 17. November, Uhrzeit: 16.58 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 2910 Gramm, Eltern: Julia und Roland Häger Foto: Julia Häger

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Fritz Müller, Wohnort: Heiligenstadt, geboren am: 20. Oktober, Uhrzeit: 20.33 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3910 Gramm, Eltern: Cathleen Bergholz und Thomas Müller Foto: Thomas Müller

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Jasmina Paulina Imke, Wohnort: Heilbad Heiligenstadt, geboren am: 17.September, Uhrzeit : 18:39 Uhr, Größe : 50 cm, Gewicht : 3250 Gramm, Eltern : Kerstin Otto und Jeronimo Imke Foto: Kerstin Otto



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Jannis Müller, Wohnort: Vollenborn, geboren am: 6. November, Uhrzeit: 17.12 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3800 Gramm, Eltern: Anika und Mathias Müller Foto: Anika Müller

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Nele Schuchardt, Wohnort: Küllstedt, geboren am: 29. Oktober, Uhrzeit: 5.49 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 3130 Gramm, Eltern: Melanie Rheinländer und Markus Schuchardt Foto: babysmile

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Matilda Guba, Wohnort: Mühlhausen, Geboren am: 14. Oktober, Uhrzeit: 2.58 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3220 Gramm, Eltern: Johanna Guba und Marcus Bernhart Foto: Sebastian Uhlig

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Lucie Bachmann, Wohnort: Hüpstedt, geboren am: 21. Oktober, Uhrzeit: 1.46 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 3200 Gramm, Eltern: Katrin Bachmann und Christopher Schmalzl Foto: Katrin Bachmann



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Paul Kube, Wohnort: Heiligenstadt, geboren am: 23. Oktober, Uhrzeit: 12.03 Uhr, Größe: 48 Zentimeter, Gewicht: 2206 Gramm, Eltern: Nadine und Alexander Kube Foto: Nadine Kube

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Laura Daniela Gebhardt, Wohnort: Uder, geboren am: 8. Oktober, Uhrzeit: 11.40 Uhr, Größe: 46 Zentimeter, Gewicht: 2060 Gramm, Eltern: Caroline Gebhardt und Thomas Nachtwey Foto: Caroline Gebhardt

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Theo Grünemay, Wohnort: Lenterode, geboren am: 23. Oktober, Uhrzeit: 18.43 Uhr, Größe: 54 Zentimeter, Gewicht: 3720 Gramm, Eltern: Susanne und Robert Grünemay Foto: Susanne Grünemay

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Finn Wiedenbruch, Wohnort: Leinefelde-Worbis, geboren am: 22. Oktober, Uhrzeit: 11.51 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 2740 Gramm, Eltern: Katharina Pfeil und Stefan Wiedenbruch Foto: babysmile



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Karl Wilhelm Kruse, Wohnort: Heuthen, Geboren am: 20. Oktober, Uhrzeit: 12.09 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3015 Gramm, Eltern: Ina und Walter Kruse Foto: Ina Kruse

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Luca Hesse, Wohnort: Großbartloff, geboren am: 20. Oktober, Uhrzeit: 2.30 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 3415 Gramm, Eltern: Bianca und Johannes Hesse Foto: Bianca Hesse

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Heinrich Bode, Wohnort: Lutter, geboren am: 17. Oktober, Uhrzeit: 16.48 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3050 Gramm, Eltern: Sophia Werner und Philipp Bode Foto: Philipp Bode

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Clemens Huschenbett, Wohnort: Heiligenstadt, Geboren am: 24. Oktober, Uhrzeit: 17.03 Uhr, Größe: 58 Zentimeter, Gewicht: 4190 Gramm, Eltern: Silvana und Christoph Huschenbett Foto: Christoph Huschenbett



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Matti Ullrich, Wohnort: Kirchworbis, geboren am: 6. September, Uhrzeit: 3.10 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3530 Gramm, Eltern: Janine und Sebastian Ullrich Foto: Janine Ullrich

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Josefa Otto, Wohnort: Gernrode, geboren am: 30. Oktober, Uhrzeit: 10.23 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3250 Gramm, Eltern: Martina und Martin Otto Foto: Martina Otto

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Karlotta Rhein, Wohnort: Flinsberg, geboren am: 20. Oktober, Uhrzeit: 15.02 Uhr, Größe: 55 Zentimeter, Gewicht: 3810 Gramm, Eltern: Franziska und Dominik Rhein Foto: Dominik Rhein

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Cosmo Brysch, Wohnort: Hessenau, geboren am: 9. Oktober, Uhrzeit: 8.22 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3540 Gramm, Eltern: Rebekka und Andreas Brysch Foto: Rebekka Brysch



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Matteo Fröhlich, Wohnort: Heiligenstadt, Geboren am: 17. Oktober, Uhrzeit: 3.21 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3320 Gramm, Eltern: Caroline Kulle und Christopher Fröhlich Foto: Caroline Kulle

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Marie Steen, Wohnort: Worbis, geboren am: 22. Oktober, Uhrzeit: 19.13 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 2890 Gramm, Eltern: Isabel und Benjamin Steen Foto: Benjamin Steen

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Rubi Hartmann, Wohnort: Dingelstädt, Geboren am: 15. Oktober, Uhrzeit: 4.07 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3440 Gramm, Eltern: Nicole und Ralf Hartmann Foto: Nicole Hartmann

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Liesbeth Elfriede Leunig, Wohnort: Heiligenstadt, Geburtsdatum: 13. Oktober, Geburtszeit: 8.16 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 2780 Gramm, Mutter: Josephine Leunig Foto: Josephine Leunig



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Louis Struthmann, Wohnort: Wingerode, Geboren am: 21. September, Uhrzeit: 8.50 Uhr, Größe: 56 Zentimeter, Gewicht: 3860 Gramm, Eltern: Andreas und Stefanie Struthmann Foto: Stefanie Struthmann

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Lennard Jäger, 52 cm, 3450 Gramm. Geboren am: 01.10.2020 um 15:25 Uhr. Eltern: Vanessa und Uwe Jäger aus Küllstedt. Foto: Vanessa Jäger



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Theodor Otto, Geburtsdatum: 08.10.2020 um 12 :36 Uhr, Gewicht: 3.990 g, Größe: 52 cm, Wohnort: Bad Sooden Allendorf, Eltern: Franziska Otto und Christian Trillhase Foto: Franziska Otto

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Fritzi Jeske, Wohnort: Heiligenstadt, Geboren am: 2. Oktober, Uhrzeit: 11.42 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3510 Gramm, Eltern: Tina Jeske und Christof Groß Foto: Tina Jeske

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Jarne Schmidt, Wohnort: Büttstedt, Geboren am: 2. Oktober, Uhrzeit: 8.35 Uhr, Größe: 54 Zentimeter, Gewicht: 4360 Gramm, Eltern: Stefanie und Martin Schmidt Foto: babysmile



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Melina Remy, Wohnort: Hundeshagen, Geboren am: 15. September, Uhrzeit: 17.33 Uhr, Größe: 54 Zentimeter, Gewicht: 3700 Gramm, Eltern: Rebecca Remy und Johannes Riemekasten-Remy Foto: Johannes Riemekasten-Remy

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Elias Flucke, Wohnort: Niederorschel, Geboren am: 25. September, Uhrzeit: 16.12 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3190 Gramm, Eltern: Sabine und Christian Flucke Foto: Sabine Flucke

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Adam Hübenthal, Wohnort: Ershausen, Geboren am: 22. September, Uhrzeit: 4.04 Uhr, Größe: 55 Zentimeter, Gewicht: 3700 Gramm, Eltern: Carolin und Maik Hübenthal Foto: babysmile

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Luis Fricke, Wohnort: Bodenrode, Geboren am: 1. Oktober, Uhrzeit: 16.11 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3490 Gramm, Eltern: Marlen Fricke und Mathias Siegl Foto: Marlen Fricke



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Theodor und Leonard Marschall, Wohnort: Heiligenstadt, Geboren am: 11. September, Uhrzeit: 8.16 und 8.17 Uhr, Größe: 47 und 50 Zentimeter, Gewicht: 2920 und 3100 Gramm, Eltern: Justina Trümper und Christian Marschall Foto: Justina Trümper

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Mattis Thüne, Wohnort: Rustenfelde, Geboren am: 25. September, Uhrzeit: 8.14 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3470 Gramm, Eltern: Anne Gerling und Markus Thüne Foto: Markus Thüne

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Eva Schütze, Wohnort: Wingerode, Geboren am: 26. September, Uhrzeit: 16.40 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3040 Gramm, Eltern: Denise und Thomas Schütze Foto: Thomas Schütze

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Freya Beykirch, Wohnort: Niederorschel, Geboren am: 29. August, Uhrzeit: 9.15 Uhr, Größe: 49 Zentimeter, Gewicht: 3200 Gramm, Eltern: Victoria und Christian Beykirch Foto: Christian Beykirch



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Xaver Meier, Wohnort: Leinefelde, Geboren am: 16. September, Uhrzeit: 1 Uhr, Größe: 54 Zentimeter, Gewicht: 3560 Gramm, Eltern: Franziska Meier und Angelo Schenk Foto: Angelo Schenk

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Lena Deppe, Wohnort: Heuthen, Geboren am: 12. September, Uhrzeit: 19.53 Uhr, Größe: 56 Zentimeter, Gewicht: 3820 Gramm, Eltern: Annika Deppe und Maurice Neuschl Foto: Annika Deppe

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Melina Schulz, Wohnort: Leinefelde, Geboren am: 13. September, Uhrzeit: 10.11 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3420 Gramm, Eltern: Denise Schulz und Markus Schwethelm Foto: Denise Schulz

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Lena Montag, Wohnort: Kella, Geboren am: 11. September, Uhrzeit: 17.43 Uhr, Größe: 49 Zentimeter, Gewicht: 2870 Gramm, Eltern: Bianca und Matthias Montag Foto: Bianca Montag



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Emil Bickler, geboren am 28. August 2020 um 14.43 Uhr, Gewicht: 2810 Gramm, Größe: 49 Zentimeter, Wohnort: Niederorschel, Eltern: Elisabeth und Florian Bickler Foto: unsere Fotografen



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Lena, geboren am: 2. September 2020 um 16.14 Uhr, Gewicht: 3350 Gramm, Größe: 49 Zentimeter, Eltern: Nancy und Patrick Siebert, Wohnort: Helmsdorf Foto: unsere Fotografen

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Michelle Vetter, geboren am: 18. September 2020 um 14.58 Uhr, Gewicht: 3620 Gramm, Größe: 50 Zentimeter, Eltern: Lydia und Jens Vetter, Wohnort: Niederorschel Foto: unsere Fotografen

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Emily Neubert, geboren am: 22. Juli 2020, um 21.07 Uhr, Gewicht: 2970 Gramm, Größe: 51 Zentimeter, Eltern: Christiane Neubert undNico Helwich, Wohnort: Effelder Foto: unsere Fotografen

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Aaron Frommer, geboren am: 7. September 2020 um 17.47 Uhr, Gewicht: 2530 Gramm, Größe: 50 Zentimeter, Eltern: Sophia Frommer und Christoph Regenbogen, Wohnort: Volkerode Foto: Babysmile



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Michael Schaub, geboren am: 6. September 2020 um 16.24 Uhr, Gewicht: 3720 Gramm, Größe: 51 Zentimeter, Eltern: Nicole und Matthias Schaub, Wohnort: Wingerode Foto: unsere Fotografen

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene bis November 2020 Friedrich Böhme, geboren am 8. September 2020, um 3.47 Uhr, Gewicht: 2430 Gramm, Größe: 46 Zentimeter, Wohnort: Volkerode, Eltern: Franziska und Alexander Böhme Foto: unsere Fotografen



Im Eichsfeld werden also vergleichsweise viele Kinder geboren: insgesamt 964 Kinder im Jahr 2019. Im Jahr 2020 waren es allein im Eichsfeld-Klinikum insgesamt 714. 2019 waren es 832 Kinder, die im Kreißsaal des Klinikums das Licht der Welt erblickten, 2018 zählte man 800 Kinder und 2017 insgesamt 717 Kinder. Nach diesen steigenden Geburtenzahlen ist im Corona-Jahr 2020 damit erstmalig wieder ein Geburtenrückgang im Eichsfeld Klinikum zu verzeichnen. Die meisten Geburten entfielen auf den Sommer. Geburtenstärkster Monat war der Juli mit 76 Geburten.

Mal mehr Mädchen, mal mehr Jungen

Paul, Noah, Matteo und Jonas zählten dabei zu den beliebtesten Jungennamen in 2020. Bei den Mädchen wurden oft Ella, Charlotte, Emma und Anni gewählt. Erblickten 2019 noch mehr Mädchen als Jungen das Licht der Welt, so waren es im vergangenen Jahr mehr Jungen – und zwar 387 gegenüber 327 Mädchen.

Wie das Eichsfeld Klinikum berichtet, setzt sich dieser Trend auch in diesem Jahr schon fort: In den ersten Tagen des neuen Jahres sind bereits acht Kinder geboren – davon sind die Jungen deutlich in der Überzahl: sieben kleine Jungen und ein Mädchen erblickten bisher in Heiligenstadt das Licht der Welt.

Werdende Eltern hatten vergangenes Jahr mit einer Reihe von coronabedingten Einschränkungen zu kämpfen, die die Begleitung der Schwangerschaft betreffen. Bis auf weiteres entfallen noch die Eltern-Informationsabende, die Besichtigung der Entbindungsräume und der Wochenstation ist im Rahmen der präpartalen Sprechstunde und der Hebammensprechstunden möglich. Die bisher an den Informationsabend gekoppelte Kreißsaalführung muss ebenfalls weiter entfallen.

Informationen für werdende Eltern

Das Team unter der Leitung von Chefärztin Annegret Kiefer und Oberärztin Daniela Schulz informiert ebenfalls im Rahmen der präpartalen Sprechstunde über die familien- und frauenfreundliche Geburt im Eichsfeld-Klinikum und steht für Fragen und Auskünfte hier direkt zur Verfügung.

Annegret Kiefer informiert zugleich zu den Einschränkungen für den werdenden Vater oder Bezugspersonen: „Werdende Väter und andere Bezugspersonen gelten als Besucher und sollen während des gesamten Aufenthaltes im Eichsfeld-Klinikum eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Für die Väter oder Bezugspersonen ermöglichen wir während der gesamten Corona-Zeit den Zugang zur Geburtshilfe und die Anwesenheit während der Geburt. Wir halten dies für eine unerlässliche Unterstützung für Mutter und Kind. Es besteht eine Beschränkung auf eine begleitende Person für die Kreißende.“ Nach der Entbindung treffen die aktuellen Besuchszeiten des Eichsfeld-Klinikums zu.