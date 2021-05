Wanfried. Der Schwarzkittel verschwindet, das Auto ist ein Fall für die Werkstatt.

Ein Autofahrer aus dem Eichsfeld ist zwischen Frieda und Wanfried in einen Wildunfall verwickelt worden. Auf der Bundesstraße 249 stieß das Auto des Mannes aus Geismar mit einem Wildschwein zusammen, meldete die Polizei. Dies sei in der Nacht auf Sonntag, gegen 0.45 Uhr, passiert. Das Tier sei im Feld neben der Straße verschwunden. Schaden am Auto: 2000 Euro.