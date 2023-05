Pedelec im Wert von 5000 Euro in Heiligenstadt gestohlen

Heiligenstadt. EIn Pedelec im Wert von 5000 Euro ist in Heiligenstadt gestohlen worden.

Unbekannte Täter stahlen laut Polizeiangaben am Freitag in der Zeit zwischen 7.35 und 13.55 Uhr in Heiligenstadt in der Bahnhofstraße ein grünes Pedelec der Marke „Bronson 4 C MX 22 LG Moss“ im Wert von 5000 Euro.

Dieses war gesichert vor dem Lingemann-Gymnasium abgestellt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.