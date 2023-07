Pfarrer Karl Palitza hat im Eichsfeld ein künstlerisches Erbe hinterlassen – jetzt soll einen Bildband mit den Werken entstehen

Karl Palitza war 19 Jahre lang als Pfarrer in Geisleden tätig.

Geisleden. Pfarrer Karl Palitza – Seelsorgerisches Erbe und künstlerisches Wirken. Ein Bildband soll seine inspirierende Hinterlassenschaft aufzeichnen.

Karl Palitza, der von 1964 bis 1983 als engagierter Pfarrer in Geisleden wirkte, hinterließ nicht nur eine tiefgreifende seelsorgerische Wirkung, sondern auch ein künstlerisches Erbe.

Neben seiner geistlichen Tätigkeit entfaltete er sein kreatives Talent in einer Werkstatt, in der er Holz zu Kunstwerken formte. Seine Kreationen umfassten nicht nur religiöse Erinnerungsstücke, sondern auch einzigartige Geschenke, die er bei Kindstaufen und Hochzeiten überreichte. Neben Holz arbeitete er auch mit Muschelkalk, den er geschickt zu faszinierenden Bildern und Skulpturen verarbeitete. „Diese begegnen uns noch heute in Geisleden“, sagt Markus Janitzki der mit Dieter Wand einen Bildband erarbeiten möchte, der das Wirken des Pfarres für die nächsten Generationen dokumentiert.

Aufruf an die Einwohner

Die beiden Ortschronisten rufen die Einwohner von Geisleden auf, ihre Erinnerungsstücke, wie Kreuze, Masken oder Figuren, die von Pfarrer Palitza angefertigt wurden, fotografisch für das Buch beizusteuern.

Beide stehen bereit, um bei Fragen oder Unsicherheiten zu helfen. Ebenso machen sie nach vorheriger Terminabsprache gern selbst die Fotos. Informationen zu den Werken, wie Herstellungsjahr, Material, Anlass der Erstellung und Hintergrundgeschichten, sind willkommen, um ein umfassendes Bild von Pfarrer Palitzas Schaffen zu erhalten.

Die Chronisten Geisledens sind schon heute voller Dankbarkeit gegenüber allen, die ihre Zeit und Erinnerungsstücke teilen, um das Vermächtnis des Pfarrers lebendig zu halten.

Terminvereinbarung unter Telefon: 036084/80217. Fotos können per E-Mail an geschichte-geisleden@gmx.de gesendet werden.