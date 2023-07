Pfarrer Andreas Kruse segnet im Anschluss an das Wallfahrtshochamt und die Andacht die Pferde. Zuvor versammeln sich die Pferdebesitzer hinter der Kapelle mit ihren Tieren.

Pferdewallfahrt in Etzelsbach mit Gast in Erfurt

Etzelsbach. Am bekannten Marienwallfahrtsort Etzelsbach geht die Tradition der Pferdewallfahrt weiter. Die Eichsfelder können einen Gast aus Erfurt dazu begrüßen.

Am Marienwallfahrtsort Etzelsbach bei Steinbach findet am kommenden Sonntag die traditionelle Pferdewallfahrt statt. Um 10 Uhr beginnt das Wallfahrtshochamt zum Fest Mariä Heimsuchung vor der Wallfahrtskapelle in Etzelsbach, teilt Pfarrer Andreas Kruse mit. Besonders sind zu dieser Wallfahrt wieder die Pferdebesitzer mit ihren Pferden und Ponys eingeladen, die nach dem Gottesdienst traditionell um die Kapelle herumgeführt und gesegnet werden.

Als Hauptzelebranten und Gastprediger können die Pilger in diesem Jahr Weihbischof Reinhard Hauke aus Erfurt begrüßen. Die Feuerwehr regelt wie in den vergangenen Jahren den Verkehr und weist die Parkplätze zu.