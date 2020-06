Ein Bild, das man nicht so schnell vergisst: In Worbis ist eine Katze brutal misshandelt worden.

Pfoten gebrochen, Schwanz entfernt: Misshandelte Katze im Eichsfeld

Das Tierheim Heilbad Heiligenstadt zeigt am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite erschreckende Fotos. Zu sehen ist eine schwer misshandelte Katze. Das Tierheim erklärt, dass sie am Dienstag auf der Grünfläche an der Ritterbachstraße in Worbis gefunden wurde. Zwei Frauen brachten die Samtpfote gegen 22 Uhr zum Arzt - und sind auch noch zwei Tage danach schockiert: Beide Vorderpfoten waren gebrochen, der Schwanz fehlte komplett. Das Tier war blind, dehydriert und fast verhungert. Der Arzt konnte nicht mehr viel ausrichten, um die Katze aufzupeppeln. Er erlöste sie und schläferte sie noch am Abend ein.

Der Tierarzt erlöste die Katze und schläferte sie ein. Foto: Tierheim Heilbad Heiligenstadt

Ein schwerer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz liegt hier vor. Deshalb sucht das Tierheim nach sachdienlichen Hinweisen und versicherst, dass diese vertraut behandelt werden.

User zeigen sich entsetzt

Innerhalb von zwei Stunden wurde der Beitrag bereits 132 Mal geteilt (Stand 12 Uhr). Die Kommentatoren sind außer sich, viele sprechen ihr Beileid aus und wünschen sich, dass der Tierquäler schnellstmöglich gefunden wird - hoffentlich auch dank dieses Facebook-Posts.

Pferd erstochen, Schafe geköpft

Immer wieder werden Tierfreunde derartige Aufnahmen zugemutet. Zuletzt sind zwei Meerschweinchen aus einem verschlossenen Stall in Mellingen entführt und einen Monat später in unmittelbarer Umgebung gefunden worden. Dem einen Tier hatte der Täter den Kopf abgeschlagen, dem anderen den Hals umgedreht.

Mitte April hatte ein Tierquäler zwei Pferde in Döbritschen mit einer Stichwaffe angegriffen. Während ein Tier mit schweren Verletzungen gerettet werden konnte, verblutete das andere qualvoll. Der Tierschutzverein Apolda hat in beiden Fällen eine Belohnung ausgesetzt, sollte der Tierquäler dank Hinweisen gefunden werden.

Die Tierrechtsorganisation Peta hat sich im Fall Bleicherode eingeschaltet. Die Köpfe zweier Kamerunschafe waren hier Anfang Juni abgetrennt worden. Für Hinweise zahlt Peta 1500 Euro.

