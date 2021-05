Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach einem Mann, der eine Rentnerin in Heyerode am 3. Mai betrogen haben soll. Er ist 1,80 Meter groß, Anfang 30, trug seitlich gekämmte, dunkelblonde, kurze Haare und war komplett dunkel gekleidet.

Phantombild des Ganoven, der eine Seniorin in Heyerode bestahl

Heyerode. Kriminelle täuschen eine Seniorin arglistig und gaunern ihr eine hohe Geldsumme ab.

Die Polizei hat am Mittwoch das Phantombild eines Kriminellen veröffentlicht, den sie sucht. Der Unbekannte war daran beteiligt, einer 80 Jahre alten Frau in Heyerode viel Geld abzugaunern, mehr als zehntausend Euro. Die Polizei nennt keine exakte Zahl, spricht aber von einem „fünfstelligen Bargeldbetrag“.

Der Fall habe sich am Montag, 3. Mai, zugetragen, im Umfeld von Schule und Turnhalle. Zuerst habe ein Unbekannter der Seniorin am Telefon erzählt, er wäre Polizist, und Angehörige hätten einen tödlichen Unfall verursacht. Er habe sie dazu gebracht, den Beutel mit dem Geld vor der Haustür abzulegen. Wenig später habe ein unbekannter Mann den Beutel geholt. Gesucht wird unter anderem nach einem dunkelblauen VW Golf V mit polnischem Kennzeichen, der in der Nähe des Tatortes geparkt habe.

Hinweise: Telefon: 03601/4510.