Pipi Langstrumpf in einer Eichsfelder Kirche

Teistungen. Die Kirche in Teistungen war Schauplatz eines Orgelkonzerts der etwas anderen Art. Zu hören gab es nicht nur geistliche Lieder.

Ein Orgelkonzert der etwas anderen Art gab es am Sonntag in der katholischen Pfarrkirche St. Andreas in Teistungen. Die Benefizveranstaltung fand zugunsten des im Bau befindlichen Caritas-Hospizes „Mutter Teresa“ in Heiligenstadt statt.

Zehn Drehorgelspieler aus Hundeshagen, Ascherode, Ebergötzen, Niestetal-Heiligenrode und Leipzig gestalteten ein rund 90-minütiges Konzert mit bekannten Stücken wie „Pipi Langstrumpf“ und „I have a dream“. Auch kirchliche Lieder wie „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Möge die Straße uns zusammenführen“ oder das „Halleluja“ von Leonard Cohen wurden dargeboten. Zum Abschluss des Konzertes erklang das „Eichsfeldlied“.

„Die Zuhörer des Drehorgelkonzertes waren sehr angetan von den Klängen und der originellen Musik“, so Pfarrer Tobias Reinhold. 607,51 Euro wurden insgesamt für das Caritas-Hospiz gespendet. „Eine stolze Summe für dieses wichtige Anliegen“, freute er sich.

Sein Dank galt allen Musikern an ihren Drehorgeln, die kostenlos gespielt haben. Wilhelm Reimann aus dem Musikantendorf Hundeshagen, besser bekannt als „Drehorgelwilli“, hatte die Organisation und Durchführung dieses Konzertes übernommen.