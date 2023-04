Pläne zur Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt in einem Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis

Beuren. Der Ortsteilrat von Beuren tagt am Donnerstag im Gemeindehaus. Unter anderem geht es um die Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt der Gemeinde.

Neben Informationen der Verwaltung der Stadt Leinefelde-Worbis und des Ortsteilbürgermeisters Uwe Kaufhold (CDU) in der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates Beuren wird es laut Tagesordnung auch Aussagen zum aktuellen Stand der Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt geben.

Zur Sitzung wird am Donnerstag, 27. April, um 19 Uhr in den Versammlungsraum des Gemeindehauses in der Turmstraße 2 eingeladen. Ebenso werden das Kriegerdenkmal und die Terminfindung für die Einweihung des Bauwerks eine Rolle in der Sitzung spielen.

Im Anschluss an den öffentlichen Teil der Sitzung besteht für die Bürgerinnen und Bürger wie immer die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen an die Verwaltung der Stadt und die Mitglieder des Ortsteilrates zu wenden.