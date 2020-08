Nicht nur die Bernteröder Kinder freuen sich über den neuen Spielplatz. Am Dienstagabend nutzte ihn die Feuerwehr – und zwar für Planübungen im Sandkasten. Normalerweise dienen dazu Modellplatten oder digitale Karten. Bei Betrachtung von Vegetationsbränden in Feld, Wald und Wiese komme es jedoch weniger auf Gebäude und Straßen, dafür umso mehr auf Bewuchs und Geländeprofil an, teilt die Wehr mit. Im Sandkasten ließen sich verschiedene Geländetypen einfach und anschaulich darstellen.

So hätten die Einsatzkräfte Einflussfaktoren, taktisches Vorgehen und Sicherheitsregeln bei Vegetationsbränden sowie die Unterschiede zu Wohnungsbränden betrachtet. Nach den planerischen Überlegungen sei es an die Umsetzung gegangen. Handhabung und Einsatzmöglichkeiten der Ausrüstung sowie das Zusammenspiel im Team wurden trainiert.

Wesentlicher Unterschied zu Bränden in Gebäuden ist die hohe Dynamik der Vegetationsbrände. Schnelle Ausbreitung und wechselnde Windrichtung sind besonders zu berücksichtigen. Auch wenn dieser Sommer nicht ganz so trocken wie im vergangenen Jahr verläuft, so wiesen die Forstämter jüngst wieder hohe Waldbrandgefahrenstufen aus, und brennende Felder und Waldstücke sorgten für Feuerwehreinsätze im Eichsfeld.