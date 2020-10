Planungen für Weihnachtsmarkt laufen

Seit Wochen machen sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Heiligenstadt Gedanken, ob und wie es möglich sein könnte, in diesem Jahr wenigstens einen kleinen Weihnachtsmarkt und den Adventsmarkt auf die Beine zu stellen. Die Worte „spannend“ und „herausfordernd“ sind die, mit denen IG-Vorsitzender Marcus Rambach die aktuelle Lage beschreibt. „Es gibt Dinge, die möchte man lieber in einem Roman als in der Zeitung lesen“, sagt Vorstandsmitglied Guido Mühlhaus.

Im Moment hält die IG daran fest, im Hintergrund alle Vorbereitungen gemeinsam mit der Stadt Heiligenstadt zu treffen. „Wir kennen aber die Rahmenbedingungen, die dann herrschen werden, natürlich noch nicht“, sagt Vizechef Falk Sternadel. „Die große Frage ist, wie sich die Coronazahlen entwickeln“, meint Mühlhaus. Egal wie ein Weihnachtsmarkt in sechs bis acht Wochen möglich sei, eine Atmosphäre wie gewohnt sei utopisch. Klar ist, was auch Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) betont, dass der Barockgarten dieses Jahr nur weihnachtlich geschmückt wird.

Idee von ausgewiesenen Verzehrinseln und Kaufbereichen

Vorstellbar sei momentan, so die IG-Vertreter, dass auf dem Marktplatz einige Hütten stehen und der Adventsmarkt der Händler, der sich in den Vorjahren durch die Fußgängerzone zog, in abgespeckter Form im unteren fertigen Teil der Wilhelmstraße mit ein paar versetzt stehenden Hütten ein Zuhause findet. „Wir möchten den Platz bis zur Pyramide Am Berge nutzen“, sagt Rambach. Im Moment schaue man, wie es möglich sei, Verzehrinseln zu schaffen, wo eine Bratwurst verdrückt werden kann. Andere Bereiche könnten unter Maskenpflicht als „Kaufbereiche“ eingerichtet werden. „Es geht uns nicht um eine typische Weihnachtsmarktatmosphäre, sondern darum, dass überhaupt etwas stattfindet.“ Und man brauche dringend einen verkaufsoffenen Sonntag, besser sogar zwei, fügt Mühlhaus hinzu. Aber nach dem derzeitigen Gesetz werden sie nur anlassbezogen genehmigt. Kein Markt, kein Sonntag. „Wir sind der Meinung, dass die Bürger mündig genug sind, sich an die Regeln zu halten.“ Das habe zum Beispiel der Zwiebelmarkt in Weimar gezeigt. „Mit einem guten Hygienekonzept ist es möglich.“

Mit der Stadt sei bereits ein Grobkonzept entwickelt worden, das nun in die Feinplanung gehe und mit dem Gesundheitsamt durchgesprochen werden muss. Diese Treffen aber stehen noch aus. „Wir wissen auch noch nicht, ob Glühwein erlaubt wird“, so Sternadel, oder wenn ja, ob die Weihnachtsmarkttassen genutzt werden können oder Einwegbecher vorgeschrieben werden. Das liege in der Entscheidung des Landkreises. Ein Bühnenprogramm aber falle flach, das sei klar. Angesichts der Entwicklung der vergangenen Tage macht sich Spielmann allerdings keine große Hoffnungen auf einen Markt, der traditionell am Nikolauswochenende losgehen würde. „Wir werden sehen, zum jetzigen Zeitpunkt aber sehe ich schwarz.“

Krippenausstellung auf Burg Hanstein sieht Ritterschaft als unmöglich an

In Dingelstädt werde es nach jetzigem Stand keinen Weihnachtsmarkt geben, sagt Ordnungsamtsleiter Ansgar Nolte. Der Markt, der normalerweise von Stadt und der Händlergemeinschaft immer am 1. Adventswochenende organisiert wird, findet inzwischen auf dem Rathaushof statt. „Unser Markt ist nicht der traditionelle Weihnachtsmarkt wie in Leipzig, wo man an fast allen Ständen Christbaumkugeln oder ähnliches kaufen kann“, sagt Nolte. „Bei uns ist es eher ein großes Treffen der Einwohner mit Glühwein, kleinem Programm, netten Gesprächen. Und das geht dieses Jahr auf keinen Fall.“ Das Risiko wäre einfach zu hoch, zumal es kaum noch fünf Wochen wären und Nolte nicht glaubt, dass sich die Situation bis dahin entspannt.

Ebenfalls am 1. Adventswochenende wäre auch der mittelalterliche Adventsmarkt auf der Burg Hanstein mitsamt der großen Krippenausstellung gewesen. Aber auch das alles wird nicht stattfinden. Rocco Funke von der Eichsfelder Ritterschaft, die sich um die Organisation kümmert, stellt klipp und klar fest, dass es kein funktionierendes Hygienekonzept gebe. „Die Krippen stehen immer im oberen Rittersaal, woanders können sie auch nicht hin“, sagt er. „Und dann der enge Burgturm, wo die Leute hoch und runter müssen? Nein.“ Die Ritterschaft werde den Markt und Ausstellung definitiv in diesem Jahr nicht vorbereiten. „Ich wüsste nicht, wie es gehen könnte.“

Kein Markt oder Feier im Gebiet der Stadt Leinefelde-Worbis

Über „Ja“ oder „Nein“ zum Thema Weihnachtsmarkt haben sich jüngst in einer Sitzung die Ortsteilbürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis, Bürgermeister Marko Grosa (CDU) und das zuständige Fachamt Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Kultur verständigt. Das Fazit: Die Stadt und die Ortsteile werden in in diesem Jahr coronabedingt keine Weihnachtsmärkte und Seniorenweihnachtsfeiern ausrichten. Auch wird den Vereinen und Händlern die Empfehlung gegeben, auf diese Veranstaltungen zum Schutz der Gäste zu verzichten, gerade auch mit Blick auf die zuletzt wieder angestiegenen Infektionszahlen. „Fakt ist, dass gesellige Weihnachtsmärkte, wie sie sich unsere Bürger vorstellen, in diesem Jahr nicht möglich sein werden, denn der Veranstalter muss die Abstandsregelungen durchsetzen – bei fröhlichen Runden mit Glühwein sehr schwierig“, sagt Natalie Hünger, Leiterin des Fachamtes. Sie sieht nämlich ein ganz großes Problem: „Auch wenn die Weihnachtsmärkte organisierbar scheinen und vom Gesundheitsamt genehmigt werden, drohen bei Nichtbeachtung der Auflagen Folgen, für die der Veranstalter dann gerade stehen muss.“