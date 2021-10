Platt storjen am Mittwoch in Leinefelde

Leinefelde. Urania lädt zum Mundartabend nach Leinefelde ein.

Die gemeinnützige Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld lädt alle an der Eichsfelder Mundart Interessierten ein, an einem Platt-Storje-Ommd am kommenden Mittwoch, 3. November, ab 19 Uhr teilzunehmen.

„Die Urania möchte beitragen, das Motto des Mundartdichters Karl Leineweber ,Lidde, loht das Platt nit starbn’ umzusetzen“, heißt es aus dem Verein. Leineweber, gebürtig aus Steinbach, gilt als einer der großen Eichsfelder Heimatdichter. Zahlreiche Schnurren und Geschichten in Mundart gehen auf sein Konto.

Jeder Teilnehmer hat zu dieser Gelegenheit auch die Möglichkeit, solche Schnurren vorzutragen. Im Mittelpunkt des Abends soll aber das „Platt storjen“ stehen, heißt es in der Einladung. Der Platt-Storje-Ommd findet in den neuen Räumen der Urania in Leinefelde in der Kunertstraße 7-11 statt.

Die Bildungsgesellschaft weist aber noch einmal darauf hin, dass laut der Corona-3GPlus-Regel nur Personen teilnehmen können, die entweder genesen, geimpft oder getestet sind. Interessenten werden gebeten, sich im Vorfeld bei der Urania entweder unter der Telefonnummer 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de anzumelden. Gern werden auch Fragen zum Prozedere rund um den besonderen Abend beantwortet.