Das Konterfei von Walter Lübcke ist hinter einem Bundeswehrsoldaten am Sarg bei einem Trauergottesdienst in der Martinskirche zu sehen. Lübcke wurde mit einem Kopfschuss auf der Terrasse seines Wohnhauses getötet.

Podium in Werleshausen zu Rechtem Terror in Deutschland

Werleshausen. Podiumsgespräch auf Burg Ludwigstein mit Autor eines Buches über den Mord an Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke.

Vor über zwei Jahren erschoss ein Rechtsterrorist den Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Mit Blick auf die bundesdeutsche Geschichte wurde damit erstmals ein hoher politischer Beamter aus rechtsextremistischen Motiven ermordet. Dass die Tat keinen Anfangspunkt markiert, sondern für eine weitere Stufe in einem langen Radikalisierungsprozess des rechten Terrors in Deutschland steht, zeigt Martin Steinhagen in seinem jüngst erschienenen Buch „Rechter Terror. Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt“. Darin zeichnet er den Tathergang nach, gibt Einblicke in die Biographien von Opfer und Täter und betrachtet das zum Tatzeitpunkt herrschende gesellschaftliche Klima.

Der Autor stellt sein Buch in einem Podiumsgespräch mit Joachim F. Tornau, Experte für die rechtsextreme Szene in Nordhessen vom Journalistenbüro Kassel, und anschließender Diskussion im Publikum vor. Die Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch, 29. September, um 18 Uhr, im Meißnersaal der Jugendburg Ludwigstein bei Werleshausen statt. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung mit Kontaktdaten erforderlich. Es gilt die 3G-Regel.

Zur Anmeldung schreiben Interessierte eine E-Mail an alexander.akel@burgludwigstein.de.

