Teistungen. In Teistungen wird an die erste freie Volkskammerwahl in der DDR vom März 1990 erinnert.

Diskussion zum letzten Jahr der DDR

Die Volkskammerwahl am 18. März 1990 war nicht nur die erste Wahl in der DDR nach demokratischen Grundsätzen, sondern zugleich die letzte Volkskammerwahl in der Geschichte dieses Staates. Im 30. Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung erinnern die Zeitzeugen Karl-Heinz Baum und Rolf Berend an die politischen Umwälzungen nach 1989 mit den weitreichenden Folgen für die Menschen in beiden deutschen Staaten.

In einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Das letzte Jahr der DDR“ am Donnerstag, 12. März, 18 Uhr, in der Bildungsstätte des Grenzlandmuseums Teistungen kommen sie zu Wort.

Karl-Heinz Baum war von 1977 bis 1990 Korrespondent der Tageszeitung Frankfurter Rundschau in Ost-Berlin. In seinen Reportagen beschrieb er facettenreich die deutsch-deutsche Politik und den Alltag in der DDR. Das politische Wirken des früheren Abgeordneten des Europaparlaments, Rolf Berend (CDU), begann mit der Wahl vom 18. März 1990. Von März bis Oktober 1990 war er Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer und von 1991 bis 2009 Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Die beiden diskutieren eine Woche vor dem historischen Jubiläum der Volkskammerwahl, moderiert von der Mira Keune. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung/Politisches Bildungsforum Thüringen. Der Eintritt ist frei.