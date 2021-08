Politische Schmierereien auf Gehweg in Deuna - Staatschutz ermittelt

Deuna In Deuna haben Unbekannte politische Schmierereien hinterlassen. Das malten die Täter auf den Gehweg.

In Deuna, auf einem Gehweg in Richtung Stausee, haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag mit weißem Farbspray ein Strichmännchen aufgesprüht. Neben dem Gesprühten wurde laut Polizeiangaben ein Papierkorb aufgemalt und darüber die Worte AfD und Nazi Höcke Mittels gesprüht.

Über die zuständige Gemeindeverwaltung erhielt die Polizei Kenntnis von den Schmierereien. Der Staatschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung und Üblen Nachrede übernommen.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

