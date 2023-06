Polizei ermittelt im Eichsfeld wegen Beleidigung von Politiker

Eichsfeld. Wiederholt tauchen im Eichsfeld Graffiti auf, die den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke beleidigen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bereits am 11. Juni wurde auf einem Wirtschaftsweg zwischen Nieder- und Oberorschel der Vorsitzende der Thüringer AfD-Fraktion Björn Höcke durch Graffitis in heller Farbe beleidigt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, seien am 15. Juni die gleichen Beleidigungen auf einem Radweg zwischen Hauröden und Bischofferode gesprüht worden.

Die Kriminalpolizei Nordhausen habe Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Bereits in den Sommermonaten 2021 und 2022 sei es in dem Bereich zu ähnlichen Taten gekommen.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. Gesucht werden Zeugen, die in den genannten Bereichen sich auffällig verhaltene Personen, die ggf. mit einem Fahrrad unterwegs waren, sahen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

