Die Polizei fahndet in Heiligenstadt mit Fotos nach einem Ladendieb. (Symbolbild)

Polizei fandet in Heiligenstadt mit Bildern nach Ladendieb

Heiligenstadt. Ein Unbekannter hat Kosmetikprodukte aus einem Drogeriemarkt in Heiligenstadt gestohlen. Die Polizei sucht den Mann mithilfe von Fotos.

Aus einem Drogeriemarkt auf der Sperberwiese in Heiligenstadt sind am 21. Oktober 2022 gegen 12.54 Uhr Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen worden. Laut Polizei erbeutete der Täter mehrere Mascaras aus der Make-up-Theke, steckte diese in die Hosen- und Jackentaschen und flüchtete.

Der Mann sei 30 bis 40 Jahre alt und habe zum Tatzeitpunkt kurzrasierte Haare gehabt. Er habe schwarz-weiße Adidas-Sneaker, eine blaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jacke getragen.

Derzeit fandet die Polizei mit Bildern nach dem Unbekannten. Wer den Mann kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Tel.: 03606 / 6510 zu melden.

