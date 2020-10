Polizei lädt zum Blaulichttag ein

Nordhausen. Am 14. November informiert die Polizei in Nordhausen über die Ausbildung zum Polizeiberuf.

Die Landespolizeiinspektion in Nordhausen veranstaltet am Samstag, dem 14. November, von 10 bis 15 Uhr ihren ersten Blaulichttag. Interessenten für den Polizeiberuf erhalten an diesem Tag Informationen zur Bewerbung mit dem verbundenen Einstellungstest, erfahren Wissenswertes zum Polizeiberuf und dürfen Fragen stellen. In einem Stationsbetrieb erhalten die Besucher individuell Einblicke in die Tatortarbeit und die Kriminaltechnik. Selbstverständlich werde der Tag unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden, kündigen die Veranstalter an. Für eine Teilnahme ist eine kurze schriftliche Bewerbung bis zum 1. November erforderlich.

Anmeldung per E-Mail an: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de