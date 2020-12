Hannoversch Münden Knapp 20 Jugendliche feiern bei Feuerschein in einer Grillhütte auf einem Abenteuerspielplatz in Hannoversch Münden.

Polizei löst am zweiten Weihnachtsfeiertag Corona-Party auf

Auf einem Abenteuerspielplatz in Hannoversch Münden im Landkreis Göttingen hat die Polizei am Samstagabend, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 23.50 Uhr eine illegale "Corona-Party" aufgelöst. Ein anonymer Hinweisgeber hatte zuvor über den Polizeinotruf davon berichtet, dass sich auf dem im Wald gelegenen Spielplatz trotz der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen etliche Personen aufhalten und Alkohol trinken würden, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Göttingen am Montag.

Am Parkplatz des Spielplatzes eingetroffen, nahmen Beamte der Polizei Hannoversch Münden bereits aus einiger Entfernung laute Rufe, Unterhaltungen und einen Feuerschein wahr. Als die Feiernden die Polizisten bemerkten, ergriff ein Teil von ihnen sofort die Flucht in Richtung des nahegelegenen Waldes. Drei junge Frauen und vier Männer konnten von den Beamten noch in der Grillhütte angetroffen werden.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten wenig später zum Erfolg und zur Identifizierung von elf weiteren mutmaßlichen Teilnehmern der verbotenen Zusammenkunft. Alle Betroffenen waren zwischen 17 und 27 Jahre alt. Der Großteil von ihnen kam aus verschiedenen Orten in Nordhessen. Lediglich vier hatten mit Hannoversch Münden (3 Personen) und Duderstadt (1) ihren Wohnsitz im Landkreis Göttingen, dem Nachbarlandkreis des Eichsfeldkreises. Verständnis für den Einsatz der Polizei sei bei den Jugendlichen nicht immer vorhanden gewesen. Die Reaktionen der Frauen und Männer war laut Polizeiangaben stattdessen uneinsichtig und aggressiv.

Die Polizei sprach gegen alle Personen Platzverweise aus und leitete 18 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.