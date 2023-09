Polizei nimmt 35-Jährigen Eichsfelder fest – Fahndung führt auf eine Supermarkttoilette

Niederorschel. Nach einer Körperverletzung in einem Eichsfelder Dorf führt die Fahndung zu einem schnellen Erfolg. Und dann staunten die Polizisten nicht schlecht, was der Mann noch so auf dem Kerbholz hat.

Einen schnellen Fahndungserfolg kann die Eichsfelder Polizei vermelden. In den Nachmittagsstunden am Samstag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld zu einer Körperverletzung nach Niederorschel gerufen. Bereits auf der Anfahrt wurde bekannt, dass der Täter flüchtig ist. Direkt vor Ort wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Mit Erfolg: Der gesuchte 35-jährige Eichsfelder konnte in der Kundentoilette eines Supermarktes festgestellt werden. Im Zuge der Abfragen wurde zudem bekannt, dass der Mann einen offenen Haftbefehl hat. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel und ein Messer sicher. „Nun sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt ein und hat weitere Ermittlungsverfahren gegen sich ins Rollen gebracht“, heißt es aus der Polizeiinspektion Eichsfeld.