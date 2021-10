Polizei schnappt Automaten-Aufbrecher von Schachtebich

Schachtebich. Bei der Kontrolle der Täter kamen noch andere Vergehen zum Vorschein.

Zwei Täter wollten am Dienstag einen Automaten in der Straße Im Grund in Schachtebich aufbrechen. Es blieb beim Versuch, denn die Täter wurden beobachtet und flüchteten in Richtung Burgwalde. Die Polizei konnte die Täter in ihrem BMW mit einem Kennzeichen aus dem Ausland in Schönau ausfindig machen. Im Inneren des Autos fanden die Beamten das Tatwerkzeug und noch weiteres Werkzeug, versteckt unter der Fußmatte, heißt es in der Polizeimeldung.

Der 25-jährige Fahrer und der 35-jährige Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiteres Diebesgut kam im Auto auch zum Vorschein. Unter anderem ein kompletter Radsatz für einen VW Polo GTI, die laut polizeilicher Ermittlungen aus dem Raum Düsseldorf stammen.

