Polizei sucht Exhibitionist in Leinfelde

Leinefelde-Worbis. Bereits im April soll ein bisher unbekannter Mann in Leinefelde-Worbis auf einem öffentlichen Parkplatz exhibitionistische Handlungen ausgeführt haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Die Polizei sucht einen noch unbekannten Mann, der im Verdacht steht, in der Robert-Koch-Straße in Leinefelde exhibitionistische Handlungen an sich durchgeführt zu haben. Eine Zeugin, so schreiben die Beamten, habe den Mann dabei bereits am 25. April gegen 16 Uhr unweit eines Einkaufszentrums beobachtet.

Er habe demnach sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt und manipulierte in der Öffentlichkeit daran herum.

Drei weitere, weibliche Personen hätten sich vor einer nahegelegenen Apotheke und damit im Wahrnehmungsbereich des Täters aufgehalten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter 40-55 Jahre

schlanke Gestalt

sehr kurzes graumeliertes Haar

graumelierter Dreitagebart

Brillenträger

zur Tatzeit trug der Täter eine hellblaue Jeanshose und eine dunkelblaue Jeansjacke

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise nimmt sie unter der Nummer 03631/960 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.