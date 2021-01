Polizei warnt Bürger im Eichsfeld und in Wartburgregion

Zu einem dreisten Betrugsversuch in Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen ermittelt die Polizei in Sontra und bittet auch die Bürger im Eichsfeld und in der Wartburgregion, auf diese Masche nicht hereinzufallen.

Ein 45-Jähriger aus Eisenach war am 5. Januar um 21.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 400 in der Gemarkung von Sontra-Ulfen unterwegs. Der Mann gab an, dass er von zwei zivilen Polizeibeamten angehalten wurde, die ihn an der zweiten Einfahrt nach Ulfen mit einer beleuchteten Kelle anhielten. Die "Polizeibeamten" gaben an, eine Verkehrskontrolle durchzuführen und den Pkw aufgrund des Eisenacher Kennzeichens angehalten zu haben, da er gegen die 15-Kilometer-Beschränkung verstoße. Daraufhin wurden von dem 45-Jährigen 150 Euro in bar verlangt.

Da der 45-Jährige angab, nicht so viel Bargeld dabei zu haben und zudem auf dem Weg zur Arbeit wäre, schlug er den angeblichen Polizeibeamten vor, eine Bescheinigung des Arbeitgebers bei der Polizeistation in Sontra vorbeizubringen. Daraufhin erklärten die "Polizeibeamten", dass man es diesmal bei einer mündlichen Verwarnung belassen wolle.

Der 45-Jährige gab an, dass sie kurz einen grünlichen Ausweis als Dienstausweis vorzeigten, auf dem sich ein Kreuz (ähnlich dem der Bundeswehr) befand. Beide Personen waren etwa 1,75 Meter groß und etwa 35 Jahre alt. Zudem waren sie dunkel gekleidet, das Gesicht war mit einem dunklen Mund-Nasen-Schutz bedeckt. Beide hatten dunkle kurze Haare und sprachen deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges und Amtsmissbrauches. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Telefon: 05653/97660 entgegen.