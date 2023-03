Polizei warnt Eichsfelder Bürger vor neuer Betrugsmasche

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche an der Haustür (Symbolbild).

Eichsfeld. Falsche Polizeibeamte haben bereits im Nachbarlandkreis des Eichsfeldes zugeschlagen. Die Polizei rät zur Vorsicht und veröffentlicht eine Beschreibung zweier Tatverdächtiger.

Die Betrugsversuche durch so genannte Schockanrufe sind mittlerweile recht weitläufig bekannt. Inzwischen gehen die Kriminellen einen Schritt weiter. Im niedersächsischen Untereichsfeld haben falsche Polizisten jetzt eine „Schockmitteilung“ an der Haustür überbracht.

Die beiden Männer hatten am Donnerstagabend bei einem älteren Herrn in Rollshausen geklingelt und sich als Beamte der Kriminalpolizei ausgegeben. Der Senior öffnete daraufhin ein Fenster und sprach mit den beiden Männern. Einer von beiden habe ihm mutmaßlich eine Art Dienstausweis gezeigt und behauptet, dass seine Ehefrau verunglückt sei, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Zugleich forderte der Kriminelle Einlass in die Wohnung, um weitere Gespräche zu führen. Der Rollshäuser ließ die Unbekannten aber nicht ins Haus und telefonierte stattdessen mit seiner Frau. Diese versicherte ihm, wohlauf zu sein. Die beiden falschen Polizisten entfernten sich daraufhin. Eine eingeleitete Fahndung verlief nach Polizeiangaben bislang ergebnislos.

Der Gesprächsführer wird als etwa 1,75 Meter groß und schlank, mit dunklen, kurzen Haaren und einem gepflegten Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und Krawatte. Der zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 1,45 Meter groß, schlank dunkle, kurze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, Anzug.

Der Beauftragte für Kriminalprävention bei der Göttinger Polizei, Marko Otte, rät: „Die echte Polizei gibt Ihnen immer Zeit, sich zu vergewissern. Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen. Hierbei handelt es sich um einen elektronischen Dienstausweis – eine weiße Plastikkarte mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen. Sind Sie sich dennoch unsicher, ob Sie es mit echten Polizeibeamten zu tun haben, fragen Sie telefonisch bei der Polizei nach.“