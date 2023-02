Polizeiliche Ermittlungen nach dubioser Briefsendung in Heiligenstadt laufen

Heiligenstadt. Eichsfelder Polizeichef Christopher Machlitt lobt korrektes und besonnenes Verhalten der Empfänger. Noch ist unklar, um welche Substanz es sich genau handelt.

Bei der Polizei im Eichsfeld und auch bei der Kriminalpolizei in Nordhausen sind die Ermittlungen nach einem Vorfall am Wochenende angelaufen. Am Samstag war ein Ehepaar in der Polizeiinspektion Eichsfeld in Heiligenstadt vorstellig geworden. Dabei hatte das Paar einen Brief, den es am Freitag aus dem Briefkasten genommen hatte. Auf diesem war zwar die Anschrift korrekt, aber nicht der Name. Das Paar hatte lange überlegt, ob es den Brief öffnet. Als die beiden es dann taten, waren sie über den Inhalt verwundert. Im Brief lagen zwei kleine Plastiktütchen mit jeweils wenigen Gramm einer weißen pulverigen Substanz, schilderte die Polizei, zu der sich das Paar umgehend begab.

„Ein Drogenschnelltest war positiv angeschlagen“, erklärt der Eichsfelder Polizeichef Christopher Machlitt. Doch um was genau es sich handele, müsse jetzt im Labor überprüft werden. „Wir können zum aktuellen Stand noch gar nichts sagen“, meint er. Dazu sei es noch zu früh, auch würden ermittlungstaktische Gründe eine Rolle spielen. Zudem werde die Kriminalpolizei mit einbezogen.

Das Ehepaar, so Machlitt, habe zunächst alles richtig gemacht. „Sofort zu uns zu kommen, war absolut korrekt“, sagt er. Solche Fälle wie dieser Brief kämen zwar äußerst selten vor, aber man sei doch sensibilisiert. Im Eichsfeld wüsste er bislang keinen zweiten ähnlich gelagerten Fall. Er kann nur raten, sich im Zweifel bei der Polizei Rat zu holen. „Wenn irgendetwas komisch ist, uns einfach fragen. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig“, kann er nur empfehlen. Entweder kann die Polizei beruhigen und Entwarnung geben oder wie in diesem Fall sofort die Ermittlungen in Gang setzen.